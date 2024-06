Cómo está la relación de Dalma Maradona y Verónica Ojeda: "Todos vamos a querer lo mejor para Dieguito..."

Después de la muerte de Diego Maradona, las relaciones entre las familias fueron lo más comentado en los medios de comunicación. En LAM, Dalma Maradona habló sobre cómo se encuentra hoy su relación con Verónica Ojeda y tambien con Dieguito Fernando.

Verónica Ojeda y Dieguito Fernando

Cómo está la relación de Dalma Maradona y Verónica Ojeda

En el programa que conduce Ángel De Brito, la hija del 10 habló sobre la relación que tiene con la madre de su hermano menor: “Ya está chicos, vamos a ser hermanos siempre, hay un niño en el medio que no tiene nada que ver y que si él pide que quiere vernos hay que estar ahí”.

“Obviamente voy a aceptar la decisión de Verónica, que es la mamá, pero si él se manifiesta que nos quiere ver, ella no se opone. Ahora elegimos poner como prioridad a Dieguito. Todos vamos a querer lo mejor para Dieguito”, explicó.

“Existió esa charla porque surgió de ella, vino a hablar y mi mamá, que es la mejor persona del universo, me dijo: ‘Sentate y charlá'. Hubo varios encuentros, pero cuando yo al principio no quería saber nada, fue mi mamá la que me dijo que lo hiciera. Santa Claudia”, agregó Dalma Maradona.

Verónica Ojeda se encontraba en el piso de LAM y coincidió con lo que decía Dalma Maradona en la nota al salir de Bondi, además agregó: “Nos lastimamos mucho, pasamos muchas cosas y ahora priorizamos otras. Preferimos no hablar del tema y seguir adelante porque hay muchas cosas para seguir luchando todavía”

AF.