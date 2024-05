Dalma Maradona y Lucía Galán están unidas por una antigua polémica. Si bien la hija del 10 y la cantante nunca habían compartido un momento personalmente, su relación está atravesada por la historia de amor que tuvo la líder de Pimpinela en el pasado con Diego Maradona.

Ahora, la hermana de Gianinna y la hermana de Joaquín se cruzaron en un programa de streaming conducido por Ángel de Brito. Las expectativas eran altas en cuanto a cómo iba a ser este encuentro y Galán declaró que era la primera vez: “Con Claudia sí, pero con Dalma nunca. Está todo bien”.

Es sabido que Dalma no se guarda nada y así decidió ser sincera en torno a cómo se sintió en el encuentro: “Obvio, quieren que diga algo polémico pero cero, la mejor. Realmente no tengo problema con nadie como para decir que no venga, nunca haría eso” y agregó: “La mejor con ella. Nunca nos habíamos cruzado pero no sé, por la vida. Yo vengo a laburar, no censuro a nadie”.

Las palabras de Lucía Galán sobre su pasado con Diego Maradona

“El encuentro fue muy bueno. Yo siempre fui muy respetuosa, una historia que fue mía antes de que ellas existieran. Tengo buena relación con Claudia, así que siempre fue de mucho respeto, no hay ningún inconveniente como para no poder encontrarnos y reírnos como lo hicimos”, comenzó la artista.

Finalmente, Lucía Galán agregó sobre lo que la une a Dalma Maradona: “Es un tema aparte que pasó hace muchos años, como si hubiera sido en la otra vida. Hay que sumar a esta altura de la vida, cada uno tiene sus historias, sus recuerdos, sus momentos, yo tengo los míos que nunca conté. Respeto a toda la gente que tenga su modo de pensar. Yo sabía que ella (Dalma) estaba, respeto profundamente a los hijos ante todo, eso es lo más más importante, lamento por lo que están atravesando”.