Revelan el inesperado pedido que le habría hecho Matías Camisani a Dolores Barreiro cuando se separaron

Fue hace bastante que Dolores Barreiro y Matías Camisani decidieron separarse. Allá por el 2019, la pareja, que ya tenían 5 hijos juntos, tomaron al decisión definitiva de terminar su relación y empezar caminos separados. Al comienzo, todo era color de rosas y la separación se dio en buenos términos, pero luego esto cambió. El encargado de contar los detalles fue Diego Esteves en A La Tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco por las tardes de América TV.

En A La Tarde pasaron un informe en el que se contaban algunas cuestiones con respecto a la separación de Dolores Barreiro y Matías Camisani y los problemas que fueron surgiendo con el paso del tiempo, lo que llevó a romper ese buen vínculo que mantenían. Entonces, el panelista Diego Esteves tomó la palabra y opinó sobre el tema, sin tapujos. "Cada uno sacará sus propias conclusiones, pero la que saco yo es que Dolores fue la que siempre empujó el carro, la que tenía la cara visible, la que tenía empuje. Hoy, el conflicto, y esto es un dato que nunca se había mencionado, es por una casa", lanzó el periodista.

Dolores Barreiro y Matías Camisani

Luego, agregó: "Básicamente, lo que ella piensa... Y lo voy a decir porque es lo que ella dice en su entorno... es que Matías es un vago y un caprichoso. Y lo voy a fundar con un dato que nunca se contó y que tiene que ver con la división de bienes, en un acuerdo que fue extra judicial", apuntó Diegos Esteves sobre la división de bienes entre Dolores Barreiro y Matías Camisani.

Entonces, luego de lanzar la bomba, continuó su relato. "Tiene que ver con la casa de Maschwitz que era la casa familiar. La gran mayoría, los hombres dice 'se terminó la pareja, yo me hago el bolsito y mi mujer y mis hijos se quedan viviendo en esta casa'. ¿Qué hizo él? Dijo 'Bueno, yo me voy de esta casa, pero me vas a tener que construir una casa en otro lugar con los mismos cánones de la casa en la que vivimos". Así, el periodista revelaba el increíble pedido que le hizo Matías Camisani a Dolores Barreiro después de separarse.



Dolores Barreiro junto a Indra, su hija

Para finalizar, Diego Esteves dio detalles de cómo se tomó Dolores Barreiro la actitud de Matías Camisani, quien era el padre de sus cinco hijos. "Dolores a eso lo consideró como una decisión caprichosa, entre tantas otras que ha tenido durante la relación y después en la época más ríspida del divorcio", explicó el periodista.

Los detalles sobre la separación de Dolores Barreiro y Matías Camisani

Dolores Barreiro y Matías Camisani estuvieron más de 4 años en pareja y todo parecía ir por buen camino. Pero la relación cayó en picada por las diferentes perspectivas que ambos tienen sobre la vida. La modelo es una persona muy activa y que asegura que es necesario tener los pies sobre la tierra, mientras que Matías opta por el camino espiritual.

Dolores Barreiro con sus hijos

"Hay rumores sobre una pésima relación entre ellos dos, a pesar de haber tenido cinco hijos. Están separados y divorciados, pero la relación entre ellos dos es de mala a pésima. Desde antes de la pandemia sabíamos que Dolores Barreiro y Matías Camisani no tenían una buena relación", contaron en A La Tarde.

