Revelan el sueño pendiente que tenía Gino Renni antes de morir.

Luego de contraer Coronavirus y pelearla más de dos meses, finalmente, Gino Renni murió a los 78 años y su mejor amigo, Henry Zakka, lo recordó en las últimas horas y reveló el sueño que no pudo concretar el actor.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” (lunes a viernes por las redes sociales de Radio Mitre), el actor y amigo del artista fallecido, contó cuál era el gran sueño de su compañero de ruta. “Siempre se hablaba con él y él me decía que yo tengo alma de productor, y siempre quieres producir y actuar. Yo lo único que quiero hacer es actuar, me decía, él quería seguir haciendo su trabajo de actor”, empezó diciendo Zakka desde Estados Unidos, país donde reside desde hace algunos años.

Además añadió: “El Tano quería seguir trabajando, era feliz haciendo su trabajo de actor. Yo hice con él, “Amándote”, “Perla Negra” y era un actor importante. El mismo negocio, medio nuestro descoloca un poco con títulos pero el Tano fue un gran actor”.

“Todos apreciaban la faceta actoral del Tano, él era muy precavido y cauteloso con su vida personal y con su vida económica. Siempre fue un hombre así. Estas cosas se aprecian y respetan. Le quedamos cosas por hacer”, agregó.

“Él tenía las dos dosis y se lo llevó esta enfermedad tan temible. Siempre supimos que estaba mejor y hace una semana empecé a escuchar las informaciones que decían lo contrario. De alguna manera, nos fuimos preparando para esto”, dijo Zakka y agregó: "Ayer me desperté, tenía cinco llamados y mensajes desde Buenos Aires. Y ya sabían la noticia. Perdí un amigo. Es un dolor muy fuerte. Se perdió a un hermano. Hemos tenido discusiones pero le tenía un enorme cariño”.

“Yo hablé con él por última vez el 8 de junio. De ahí en adelante, ya no había comunicación. Es la cuarta persona que yo pierdo por esta enfermedad”, concluyó.

Luego de contraer Coronavirus y a pesar de tener las dos dosis de una de las vacunas que se aplican en el país, Gino Renni murió a los 78 años después de haber estado internado durante dos meses. El actor contrajo el virus justo para el día de su cumpleaños y su salud se fue deteriorando con el correr de los días.

Según trascendió su cuadro se agravó por una bacteria que le trajo un problema renal que obligó a que lo empezaran a dializar. Y a raíz de la noticia trascendió uno de los pedidos que le realizó Renni a los medios en 2019.

En aquel entonces, Luciana Salazar le rindió homenaje a Emilio Disi, el actor fallecido en 2018. A raíz de esto Gino, habló y contó qué le pareció. “Prefiero no opinar sobre el homenaje, sólo voy a decir que espero que cuando me muera no me hagan cosas cómo estas”, sostuvo el actor.

