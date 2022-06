La China Suárez está en el radar de Marcelo Tinelli, quien quiere tenerla en su nuevo ciclo, "Cantan conmigo ahora".

En "Implacables" hablaron sobre la convocatoria que la actriz recibió para ser jurado del programa y el dinero que habría pedido la ex de Benjamín Vicuña para poder ser parte. “La convocó Marcelo Tinelli. Ya tuvieron charlas para que sea jurado. Obviamente, me cuentan, tiene un cachet más elevado que el de Pampita en su momento en el Bailando, que era la mejor paga”, aseguró Gustavo Méndez.

Revelan la cifra que habría pedido la China Suárez para trabajar con Tinelli

En medio de estas sospechas, ahora fue Estefi Berardi quien dio más detalles de la suma que estaría negociando la actriz. "La China Suárez es una de las confirmadas. Ya se pusieron de acuerdo. Ella había pedido una fortuna de plata, por eso no se sabía si le iban a decir que sí. Pidió una fortuna: 8 millones de pesos", informó la panelista de "Mañanísima".

"Por ejemplo. El lunes se graban dos programas y ahí se lleva un millón. Son 500 mil pesos por programa. Al mes, da un aproximado de 8 millones", detalló Berardi.

China Suárez: revelan las condiciones que impuso para dar entrevistas

Semanas atrás, en La Pavada de Crónica revelaron cuál es la condición que la actriz de 30 años impuso para dar notas: negociar su cachet. Según este portal, la China Suárez no accede a notas de ningún tipo sin negociar un precio acorde a la entrevista.

La única nota que dio la actriz fue con Alejandro Fantino, para un especial de Disney , plataforma para la que trabajó hace un tiempo. En ese momento, estaba en pleno auge el escándalo con Wanda Nara y la diosa no dudó en dar su versión de los hechos.

"Cuando fui a hacer esa nota con Eugenia, me contrató Disney. Yo cobré, soy un profesional y vivo de esto.", dijo Fantino en LAM sobre esta nota. "Si ella cobró, no sé, no tengo ni idea. Disney, los productores, me llaman y me dijeron 'Alejandro, Disney quiere de esta nota, esto, esto y esto'. Y yo les digo ‘¿les gustaría que me meta en...?’ y ellos dijeron 'no'", contó.