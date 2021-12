Mediante un tweet Ángel de Brito lanzó una inesperada bomba que luego de informó a las angelitas. Confirmó que no seguirá al frente de LAM y que el programa terminará su ciclo el 31 de diciembre que viene. Ahora que pasó con las panelistas, Yanina Latorre lo contó en el programa de radio que tiene con Marcelo Polino.

“Todas nos quedamos sin trabajo desde el 31 de diciembre, y no es algo de sobrellevar así nomas”, dijo Yanina Latorre, en radio Mitre. La mujer de Diego Fernando Latorre reveló algunos datos de la feroz interna que se armó en los pasillos de Canal 13 con sus compañeras de ciclo.

Sale a luz qué pasó entre las angelitas cuando Ángel de Brito confirmó el final de "LAM".

“El día que Ángel puso el tweet nosotras recibimos un llamado y a cada una nos comunicaron que el programa no seguía”, explicó y agregó: “A partir de ahí las angelitas podían quedar liberadas o no y renegociar algo. La verdad es que el viernes LAM fue un velorio. Todo un drama”, sumó.

En "Polino Auténtico", la angelita contó más sobre las tormentas que se desataron en el seno interno del grupo de trabajo de LAM y cuál fue la reacción que tuvieron las chicas ante este final abrupto: “Fue todo muy feo. La más dolida es Cinthia porque se queda sin laburo y tiene las chicas. Pero son cosas que pasan. Las demás no. Yo creo que si Ángel arma algo va a contar con las chicas”.

Sobre su futuro, Yani dijo: “Yo ya tuve mi primera charla, y Ángel me dijo que voy a estar en su próximo proyecto, que no sé cuál es ni donde. Pero confío mucho en Ángel y 'Mandarina', así que voy a seguir. No me imagino trabajando con otra persona, así que después les daré más detalle”, sostuvo.

Yanina Latorre aseguró que irá a donde Ángel de Britto vaya.

Revelaron el motivo por el cual Ángel De Brito se va de LAM

En los últimos días, Ángel De Brito anunció que su programa, “Los Ángeles de la Mañana” llegará a su fin el 31 de diciembre, luego de seis temporadas donde fue un éxito diario. Ahora, muchos comenzaron a especular que razones lo llevó a tomar esta decisión, si bien el día algunas, en las últimas horas se conocieron otras.

Mientras había especulaciones sobre la ida de De Brito a otros canales, aseguran que el conductor de LAM podría, pese a todo, seguir en El Trece.

“Ante la sorpresa del tuit de Ángel, me contaron que se improvisó una especie de reunión vía WhatsApp donde hablaron todos de la decisión. Ahí fue que se enteraron las panelistas, los productores y el resto del equipo”, afirmó el periodista Juan Etchegoyen.

“Ángel de Brito dijo hoy en LAM que la decisión la tomó el pero a mí lo que me cuentan es otra cosa. Y te lo voy a decir. Creo en la versión de Ángel porque tendrá sus razones para decirlo pero por otro lado me contaron que la relación entre Mandarina -la productora- y Canal 13 no estaba para nada bien”, añadió el periodista.

Etchegoyen contó el supuesto motivo por el que termina “Los Ángeles de la Mañana”: “La versión que me dijeron off the récord es que el canal y la productora no arreglaron el dinero y que la relación empeoró cuando se terminó el programa de Mariana Fabbiani . Yo no descartaría que Ángel vuelva a el trece a principio del año que viene, ya sin Mandarina pero con el apoyo de otra productora. Me dan el mes de abril como tope para esto”.

Revelaron el motivo por el cual Ángel De Brito se va de LAM.



FL