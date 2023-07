Pampita vive una hermosa historia de amor con Roberto García Moritán. Fruto de ese amor nació Anita, la consentida de la familia. Con la llegada de la pequeña, sería el quinto hijo de la famosa conductora y aunque muchos especulan que ya no quiere traer más hijos al mundo, su mejor amiga Barby Franco otorgó una revelación que cambia todo.

En la actualidad, Barby Franco está fascinada con su primogénita, Sarah Burlando. Disfruta de momentos mágicos con su reciente maternidad y a pesar de estar dedicada por completo a su hija, eso no le impide reunirse con Pampita, para ponerse al día y vivir momentos increíbles.

En este contexto, la pareja de Fernando Burlando sostuvo una entrevista con Nico Peralta en la revista Pronto, donde confesó una solicitud que Pampita le hizo a ella y que podría describir los próximos planes familiares que la presentadora tiene junto al legislador porteño.

Pampita.

Barby Franco comentó que Pampita le prestó una gran cantidad de ropa de Anita para que Sarah Burlando la use, sin embargo, le pidió que después le devuelva las prendas, ya que, al parecer quiere traer un nuevo bebé más adelante. "Me dijo: 'Guarda todo lo que te presté, porque tal vez tenga otro bebé en el futuro'", aseguró la modelo. Atónito por la respuesta, Nico preguntó para estar seguro de lo que escuchaba: "¿Pampita quiere tener otro bebé?".

"Sí. Ella me enfatizó: 'Guárdalo todo para mi futuro bebé'. Yo simplemente respondí: 'Ah, bueno, está bien'. Sería su sexto hijo. Carolina realmente anhela ser madre una vez más", detalló Barby Franco.

Pampita y Roberto García Moritán.

Pampita ha ayudado a Barby Franco en momentos de estrés como madre

En esa misma conversación, Barby Franco recodó una situación que vivió con Sarah Burlando cuando tenía cólicos y cómo Pampita la ayudó.

"Amo a Caro. Además de ser vecinas, somos muy amigas y ella me brinda mucha ayuda con mi hija. Una vez, la llamé a las 3 de la mañana porque Saritah estaba sufriendo cólicos renales, lloraba sin cesar, y Caro me aconsejó. Yo no tenía ni idea de qué hacer, pero Pampita me tranquilizó y me dijo: 'No te preocupes, son cólicos. Solo tienes que abrazarla y nada más. Espera un poco y verás que se le pasará", relató.

AM