El sábado 26 de agosto, Florencia Regidor sorprendió a todos sus seguidores de Instagram con un breve y contundente comunicado. En el texto, la ex participante acusó a su novio, Nicolás Grosman, de haberle sido infiel. En pocos segundos, la noticia comenzó a viralizarse por las plataformas digitales que especularon sobre quién sería la tercera en discordia. De esta manera, rápidamente empezó a mencionarse el nombre de una exjugadora del reality.

Sin embargo, la cuenta de X llamada @ladymoskigan contó la versión de los hechos desde la perspectiva del ex finalista de Gran Hermano. Según esta interpretación, Florencia habría mantenido interacciones con un ex compañero de Gran Hermana durante su relación.

Con quién le fue infiel Florencia Regidor a Nicolás Grosman

Florencia Regidor, resguardando identidades, posteó una captura de la aplicación de notas de su teléfono desde donde escribió su descargo: “Nuestra relación fue súper real hasta el día que decidió faltarme el respeto con una infidelidad. Dicho esto pido por favor respeto para ambos en este momento y que las cosas las vamos a hablar nosotros en privado. Los quiero, gracias”.

Flor Regidor

Anteriormente a este descargo, la pareja había compartido Stories de una cena que tuvo lugar el viernes 23 de agosto en un restaurant de comida japonesa, donde entre los ex hermanitos presentes, estuvo justamente Lucía Maidana: la exjugadora que en varias ocasiones admitió su debilidad por el morocho.

Tras las especulaciones, el cantante Manzana, que también fue compañero de ambos en Gran Hermano, confirmó a través de un tweet en su cuenta de X lo que sucedió entre los ex hermanitos: “Gente es lamentable lo que tengo que contarles, pero Lucia se chapó a Nico en Uruguay antes que ella llegue allá pasó el acontecimiento”.

Sin embargo, una cuenta de la red social X (@ladymoskigna) dio a conocer que Florencia Regidor habría estado entablando una relación paralela con su ex compañero de la casa más famosa del país, Mauro D´Alessio, mientras tenía su relación con Nicolás Grosman.

Florencia Regidor y Nicolás Grosman

“Al parecer tuvieron encuentros un par de veces” presumió la periodista digital en un hilo de la red social más utilizada por los fanáticos. Asimismo, todas estas aseguraciones las acompañó de capturas de pantalla en forma de evidencia de la presunta infidelidad

De esta manera, se confirmaria que la tercera en discordia entre la pareja de los ex hermanitos fue la ex jugadora de Gran Hermano, Luciana Maidana. No obstante, también habría una presunta infidelidad por parte de Florencia Regidor.

N.L