La relación de los hijos de Wanda Nara con Mauro Icardi parecería estar en un momento muy delicado, según informó el periodista Juan Etchegoyen en “Mitre Live”. El conductor reveló que tras el Wandagate, los hijos que tuvo con Maxi López (Valentino, Constantino y Benedicto), no quieren saber más nada con el futbolista.

“Lo que me cuentan es que los hijos en común que tienen Maxi López y Wanda ya no querrían saber más nada con Icardi. Todo lo qué pasó provocó que esa relación que era buena se convierta en todo lo contrario”, comenzó diciendo en su ciclo digital.

Revelan que los hijos de Wanda Nara tienen una tensa relación con Mauro Icardi tras la infidelidad.

“No me lo banco más habría sido la frase que dijo Valentino sobre Icardi a su madre Wanda después de lo qué pasó. Lo que me dicen es que los chicos sintieron la peor traición a su madre y a ellos también después de lo que ocurrió”.



“Valentino es el más afectado en esta historia según me dice esta fuente confidencial. Constantino y Benedicto lo llevan más tranquilos el asunto, quizás es porque son más pequeños”, agregó.

Valentino el hijo mayor de Wanda estaría "harto" de Icardi, según trascendió.

Wanda Nara volvió a París, pero ya prepara su próxima mudanza: ¿donde viviría?

Wanda Nara revolucionó Buenos Aires, con su llegada para pasar las fiestas en su mansión de Santa Bárbara y además abrir su tienda de cosméticos. Ahora, con el festejo de Año Nuevo consumado, volvió a París con toda su familia y Mauro Icardi. Pero al parecer estaría preparando una mudanza al norte de Italia.

El rápido regreso a Francia es por que Icardi debe entrenarse con el PSG, club que no lo tendría en cuenta por todos los problemas personales que pasó, y la larga ausencia que tomó cuando estalló el Wandagate.

La preocupación de Wanda y Mauro por estas horas es donde van a vivir, si el delantero es negociado cuando abra el mercado de pases. Todos podrían recaer en Turín, si es que el firma con la Juventus de Italia.

Por estas horas, la chance mas concreta parece ser la del Juventus de Italia, justamente en Turín, que ha mermado su rendimiento desde que se fue Cristiano Ronaldo, (quien volvió al Manchester United). De concretarse, de hecho ya hay conversaciones al igual que lo hubo años atrás, Wanda volvería a vivir en Italia.

Wanda Nara volvió a París, pero ya prepara su próxima mudanza: ¿donde viviría?

FL