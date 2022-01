La reciente relación de Benjamín Vicuña y Eli Sulichin comenzó a recorrer todos los portales de noticias, ya que la joven de 32 años es cercana a Pampita, la exmujer del actor chileno. Es más, se conocieron en el bautismo de Ana, la hija de la conductora.

Ana Rosenfeld, amiga de Pampita como de Eli, habló con el diario chileno "Las Últimas Noticias", sobre el romance y contó la reacción que tuvo la top model cuando se enteró.

Al ser consultada sobre si Carolina es amiga de Eli, la abogada aclaró: “Ella es más bien la hija de la amiga de Pampita, Karin. Caro la conoce y sabe que es una buena mujer”.

Ana Rosenfeld reveló cómo le cayó a Pampita el romance de Benjamín Vicuña y Eli Sulichin.

Luego reveló cómo reacción Pampita ante esta nueva relación de Vicuña: “Le pareció muy bien que el conozca a una mujer, sana, transparente, de buena familia y sin ningún tipo de rollo”.

La abogada explicó su vínculo con Eli: “La conozco desde que nació y es la mejor amiga de mis hijas”. “Es parte de mi familia, es como si fuera otra hija mía. Me llama la reina madre”, aseguró.

Finalmente resaltó la personalidad de Sulichin: “Tiene todos los atributos para emocionar a cualquiera y, obviamente, fue muy bien elegida por Benjamín”.

Conocé a Eli Sulichin, la nueva novia de Benjamín Vicuña

En el último programa de LAM, Yanina Latorre lanzó una verdadera bomba al revelar que Benjamín Vicuña está manteniendo un romance con una amiga de Pampita.

Se trata de una mujer dedicada al marketing que se llama Eli Sulichin, y estaría comenzando una nueva relación sentimental con el galán chileno que incluso tendría la aprobación de Pampita.

Desde Miami, donde se encuentra vacacionando, Latorre contó: “Es hermosa, divina, se llama Eli Sulichin, es una potra, bomba, es bellísima”.

Además, la "angelita" acotó: “No tiene problemas, no es interesada, no es trepadora, tiene su vida, muy tranquila, tiene 32 años y una familia hermosa”.

De acuerdo a la panelista, Sulichin viene de una familia adinerada, ya que es hija de un banquero. “Es buena gente, labura, es una chica como la gente. Se conocieron en el bautismo de Ana porque es amiga de Pampita, empezaron a hablar ese día y no se dejaron de ver. Ella está en Punta del Este y él la fue a visitar”, cerró Latorre.

