Ivana Nadal tomó una tajante decisión y logró vender si departamento en Martínez para cumplir sus sueños. La influencer que promueve la vida espiritual decidió dejar atrás su vida en Argentina, donde estuvo los últimos meses, y arrancar de nuevo en el exterior.

La también modelo y conductora quería deshacerse del inmueble porque su idea era irse del país por un largo tiempo y no quería que haya nada que la “atara” a compromisos de pagos y mantenimiento. Hasta que apareció el comprador y cerraron el trato.

Entonces Ivana armó las valijas, planificó una mudanza y se instaló en Miami. Allí la modelo planea vivir de ahora en más, después de haber sido criticada en reiteradas oportunidades por los medios y los usuarios de redes sociales por sus mensajes espirituales.

Ivana Nadal vendió su departamento y se fue del país: ¿en qué lugar se instaló?

El rotundo cambio de look de Ivana Nadal que sorprendió a todos

Ivana Nadal cambió su característico look y las respuestas no fueron del todo positiva. Su larga cabellera lacia, se convirtió en finas rastas que dan a su aspecto un estilo mucho más simple y relajado, que coincide con lo que ahora muestra en redes.

Mientras que la polémica influencer ama y muestra su nuevo look, para sus seguidores es otro motivo de crítica, ya que opinan que su nuevo aspecto es “sucio”. “Nooo… ¡con el pelo hermoso que tenías!”, “Amaba tu pelo”, “La perdimos”, “¿Qué te hiciste?”, “Full hippie con Osde”, escribieron sus followers; mientras que unos pocos alabaron su look y resaltaron que ahora luce mucho más “yoguini” que antes.

El nuevo look de Ivana Nadal está compuesto 42 rastas en total que nacen desde la raíz de su cabello y llegan hasta la cintura. Consciente de las críticas a su nuevo aspecto, realizó una serie de historias donde habló de su cambio.

“Ahora están en su estado más feo porque están como duras, rígidas, pero van a ir aflojando y quedando cada vez mejor. Para dormir, tengo que usar una gorra o un pañuelo y no me puedo mojar la cabeza durante un mes. Después ya me voy a poder bañar. Esto no se lava generalmente, se lava sólo la raíz y los chicos me garantizaron que no voy a tener olor a culo en la cabeza. Esperemos que sea real. Veremos”, compartió con sus seguidores.

