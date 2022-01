Revelan que Stefi Roitman habría firmado un contrato prenupcial con los Montaner

Desde que se comprometieron para casarse, mucho se dijo sobre el supuesto contrato prenupcial que Ricky Montaner le habría hecho firmar a Stefi Roitman para contraer matrimonio.

Ahora luego de la enorme boda que realizaron el pasado 8 de enero ante familia y amigos, se conoció que la joven finalmente habría cedido a estos requisitos.



Fue Rodrigo Lussich quien reveló en Intrusos las dudas que tuvo Stefi sobre estos papeles. “Mi fuente fiable estaba espalda con espalda con ella y la escuchó a Stefi Roitman decirle a la madre ‘tengo que firmar el contrato prenupcial’. Y la madre le decía ‘hacelo, son parte de las cosas que vos hablaste con esta gente, no queda otra’”, contó.

“Más allá de todo lo que trajo Maite Peñoñori ayer, se casan afuera para firmar el contrato prenupcial porque acá no había, y esta gente no le va a dar nada el día de mañana”, explicó el conductor sobre los últimos rumores de la pareja que indicaban que no estaban casados legalmente hasta que se supo que habían contraído matrimonio afuera de la Argentina.



“¿Por qué está mal firmar un contrato prenupcial? Si yo no me caso por la plata, por lo que tiene, por el edificio. Yo me caso por el amor”, polemizó Paula Varela. “Yo entiendo que los dos tienen lo suyo y no lo generaron juntos, lo entiendo. Gracias a Dios, en este caso puntual, por esa relación a ella se le abrieron mil puertas, o sea que va a tener muchos más trabajos que los que hubiera teni

Ricky Montaner compartió una foto de su romántica noche de bodas con Stefi Roitman

El 8 de enero y después de más de un año de compromiso, Stefi Roitman y Ricky Montaner finalmente pasaron por el altar. La joven pareja tuvo una fiesta increíble con más de 400 invitados que contó con la presencia de artistas como Tini Stoessel, Sebastián Yatra, Emilia Mernes, Duki, Oriana Sabatini, entre otros.

Fue una velada mágica que implicó para la pareja su nueva vida juntos. Luego de que trascendieran cientos de imágenes de la boda, incluidos los looks que eligió Stefi para su gran noche, el cantante compartió la imagen más dulce junto a su ahora esposa.

A través de Instagram, el cantante mostró una imagen de su noche de bodas en donde se puede ver el dulce beso que le da Stefi. Una foto de lo más romántica que corona toda la aventura que vivió la pareja y que los trajo hasta este momento.



do si no se hubiera casado”, sumó por su parte Virginia Gallardo, asegurando que la relación con Ricky Montaner le trae muchos más beneficios a Stefi Roitman.

