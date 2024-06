Rolando Barbano, reconocido periodista del ámbito del espectáculo, protagonizó un desplante hacia Marina Calabró, su pareja y compañera de trabajo, que no pasó desapercibido entre los asistentes durante la entrega de los Martín Fierro de radio 2024.

Según reveló Marcela Tauro en el programa Intrusos, Barbano decidió dejar plantada a Calabró en un plan que ambos habían acordado antes de la entrega de los premios. "Les voy a contar por qué estaba mal. Marina no iba a ir a la entrega de los Martín Fierro y él tampoco. Tenían un viaje. Ella lo invita a él a Londres. El vuelo era para ayer. Cuando sacaron el pasaje no se dieron cuenta que era el Martín Fierro y el Día del Padre. Él le dice que no porque quería ir a la entrega y quería estar acá para la fecha", detalló Tauro.





El desplante no solo se limitó al evento en cuestión, sino que se extendió a otros planes futuros entre la pareja. Según el relato de Tauro, Calabró había organizado un lujoso viaje a un hotel cinco estrellas, invitación que Barbano rechazó en favor de asistir a los premios. "¡Le dije que iba yo!", expresó la periodista.

Los planes que Rolando Barbano le rechazó a Marina Calabró

A pesar de estos contratiempos, la historia no terminó ahí. Tauro continuó desgranando los planes futuros de la pareja, mencionando un próximo viaje a Río de Janeiro que Calabró había organizado para celebrar el Día del Padre, un gesto que Barbano también declinó. "¿Lo paga ella?", preguntó Guido, otro panelista del programa. "Creo que sí. Lo invita por el Día del Padre y no sé qué. Obviamente ellos tienen que pedir días porque trabajan en el mismo lugar. También él le dijo que no y es el segundo viaje que pierde... Hagan la cuenta económica, además de la emocional", agregó Tauro, destacando las repercusiones tanto sentimentales como financieras de los desplantes de Barbano.



El episodio no solo generó un revuelo mediático sino que también dejó en evidencia tensiones y desacuerdos dentro de la relación profesional y personal entre Rolando Barbano y Marina Calabró. Mientras los reflectores apuntaban hacia los galardonados de la noche, la atención se desvió momentáneamente hacia este incidente.