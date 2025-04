El pasado 1 de abril, Toti Ciliberto murió a sus 63 años. Larry de Clay, gran amigo del humorista, fue el encargado de difundir la noticia a todos los medios de comunicación. Según detalló, había sido internado de urgencias, luego de presentar problemas intestinales por unos cuantos meses. En las últimas horas, entró en paro cardiorrespiratorio y falleció. Ante esto, todos los usuarios en las redes sociales comenzaron a recordar su paso por la televisión y la última entrevista que brindó.

Toti Ciliberto

La última vez de Toti Ciliberto en al televisión argentina: “Caí en las drogas por la inconsciencia”

El 26 de diciembre del 2024, en DDM, Toti Ciliberto se sinceró frente a la pantalla y dio la que iba a ser la última entrevista en la televisión argentina. Frente a los panelistas, contó su camino para superar su adicción a las drogas y los proyectos laborales en los que se encontraba. De esta manera, contó que se dio cuenta de que debía frenar cuando lloraba y consumía al mismo tiempo. "Caí en las drogas por la inconsciencia. Uno prueba porque cree que lo puede dominar y en ese momento eso se vuelve un infierno. Nada justifica la adicción”, expresó en vivo.

Toti Ciliberto

El humorista comenzó a hacer humor, luego de años de recibir bullying en su adolescencia. Según expresó, se cansó de darles la posibilidad de burlarse de su físico, y se adelantó. "Se reían de mí, hasta que dije 'Que se rían conmigo'. Invertí los roles", explicó. Sin embargo, con las adicciones, aseguró que fue clave el acompañamiento de su psicóloga, psiquiatra, sus seres queridos y su última pareja, Ana, quien lo llevó por el camino de la fe. “Estaba vacío. Necesitás de una fuerza superior, porque solo no se puede”, declaró en DDM. Le llevó varios años de tratamiento y, para ese día de diciembre, ya llegaba 20 años sin consumir. Su mayor paso fue contarle a sus hijos, con quienes, según él, se comportó como un "monstruo" en esos momentos.

Toti Ciliberto

En la actualidad, vivía lejos de los mediatización, y continuaba en el camino del humor y la actuación. Además de participar en presentaciones teatrales privadas, el humorista daba clases a un grupo, con quienes pudo dirigir una obra, y trabajaba la integración de personas con discapacidad. En el programa, reflexionó sobre su paso en la televisión y admitió: “En algún momento dudé de mí, porque me dijeron ‘Ya dio todo lo que tenía que dar’. Además, vinieron nuevas generaciones, pero me di cuenta de que la edad no te mide el humor”.

En las redes sociales, se volvió a recordar esta entrevista, donde Toti Ciliberto se sinceró frente a los panelistas de DDM. El humorista ocupó un lugar muy importante en la televisión argentina, y en el corazón de muchos de sus fanáticos. Sin dudarlo, en las redes sociales, comenzaron a dejarle mensajes especiales, y mostraron icónicos momentos que él tuvo al aire de los programas. Algunas celebridades también se pronunciaron al respecto, expresando el dolor que sintieron al escuchar la noticia.

A.E