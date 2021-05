Revelaron como robaron la casa de Pampita

Bautista Vicuña, el hijo mayor de Pampita fue protagonista de una transmisión por Twitch. Allí el jovencito contó que en una oportunidad una de sus niñeras le robó a él una Play Station y, a su mamá, una caja fuerte.

"¿Alguna vez llegaste a tu casa y te habían robado?", comenzó preguntándole un amigo mientras mantenían una conversación vía streaming. Sin duda, Bautista Vicuña dio cada detalles de aquel fatal día : "Sí, volvimos de una comida en la que se había quedado la niñera sola en la casa…”

“Mi mamá tenía el lugar donde guardaba la ropa con una puerta con llave y la cerró. Cuando llegamos estaba la puerta rota... La niñera no abrió la caja fuerte, sino que se la llevó entera. Y se llevó mi Play 2, boludo…", aseguró Bautista Vicuña.

Para cerrar con un poco de humor, el mayor de los hijos de Pampita, cerró: “Lo gracioso fue que la niñera se llevó la caja fuerte que no tenía nada adentro".

Pampita reveló que su hijo Bautista la critica por sus pasos de baile

En medio de las noticias que van surgiendo por el comienzo de "La Academia" de ShowMatch que arrancará en poco menos de un mes, Pampita habló en su programa de cuando supo ser ganadora del "Bailando por un Sueño" y aunque es una especialista en todos los ritmos contó que su hijo mayor, Bautista Vicuña (uno de los tres varones que tuvo con Benjamín Vicuña) la critica por su forma de bailar.

“Hace tanto que no bailo que cuando bailo mi hijo, Bauti, me dice mamá, ya no se baila así”, comentó ella con un humor. “Ay, nooo”, le dijo Natalie Weber, una de sus panelistas, a lo que ella siguió: “Yo ya no sé cómo se baila, si hace tanto...”, “pero vos decile ¿sabes cuántos Bailando tengo yo?”, agregó la esposa de Mauro Zarate con humor y la top model cerró: “Sí, pero parece que me voy desactualizando, hay pasos nuevos que no enganché”.