En Socios del Espectáculo, Paula Varela reveló información que le llegó sobre el controversial comportamiento del ex de Fátima Florez, Norberto Marcos, con las bailarinas de sus espectáculos.

Cuando Fátima Florez anunció que su relación con el productor Norberto Marcos había llegado a su fin, una gran cantidad de rumores se dispararon, que asociaron al divorcio con posibles terceras en discordia, conflictos económicos y un supuesto deseo de maternidad por parte de la comediante.

Fátima Florez y Norberto Marcos.

Es por eso que en el ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares decidieron indagar en el pasado del productor y averiguar cómo era su trato con las mujeres del elenco de sus shows. Sumado a eso, intuyeron que había algo oscuro luego de la polémica declaración de Triana Ybañez, la supuesta amante de Marcos, en la que prefirió no hablar al ser preguntada si había sufrido algún tipo de abuso por parte de él. “Eso me lo dejo para la intimidad. No voy a hablar de esa persona”, lanzó.

Ante esto, Paula Varela afirmó, sin pelos en la lengua: “Era muy de tocar unos culitos antes de salir a escena”. La conductora logró recabar esta información hablando con allegados que le contaron sobre las actitudes que Norberto tenía con las artistas de sus espectáculos.

Fátima Florez y Norberto Marcos.

Marcela Tauro compartió una teoría sobre la separación que asegura que Fátima Florez quiere ser mamá

La noticia de la ruptura entre la comediante y el productor causó que todos los periodistas de la farándula salgan a opinar sobre el detonante de la relación, contemplando rumores de infidelidad. Marcela Tauro fue una de ellas y compartió su teoría, tratando de encontrar una razón.

Fátima Florez y Norberto Marcos.

“Para mí el clic fue que ella quiere ser mamá y él no quiere que sea madre”, lanzó. Esto podría cobrar sentido al destacar que Norberto Marcos ya tiene hijos adultos, por lo que podría no tener interés en continuar agrandando la familia con Fátima Florez.

H.O