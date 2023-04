Triana Ybañez fue señalada como la tercera en discordia en la ruptura de Fátima Florez y Norberto Marcos, luego de que surgieran sospechas de una infidelidad. La novia de Mariano Martínez manifestó su enojo por la acusación y habló con LAM para romper el silencio.

Fátima Florez y Norberto Marcos sorprendieron al mundo del espectáculo luego de separarse tras 22 años de romance. La humorista, quien finalizó una temporada de obras en Carlos Paz, se muestra reacia a hablar del tema y dar detalles de la ruptura.

Qué dijo Triana Ybañez al ser señala como la tercera en discordia

Apenas se supo de la separación, Triana fue señala como la amante de Norberto a partir de unos supuesto chats subidos de tono que habrían mantenido cuando era bailarina de Fátima Florez. Cuando Ybañez se desligó de la empresa, los rumores aumentaron y parece que la amistad entre las artistas, finalizó.

En Socios del Espectáculo intentaron hablar con la humorista y consultarle sobre la supuesta infidelidad, pero Florez actuó inadvertida de la situación y evadió el tema por completo.

La respuesta de Triana Ybañez

Desde LAM buscaron la palabra de Triana Ybañez para escuchar su versión, pero solo consiguieron hablar mediante WhatsApp. La bailarina desmintió los dichos. La bailarina aseguró que no hará ningún descargo en las redes sociales y, de hacerlo, será en la justicia.

"Agradezco la invitación y la oportunidad de hablar pero nada me interesa menos que eso. No tengo ningún descargo que hacer frente a semejante mentira y llegado el caso, lo haría en la Justicia", comenzó Triana de manera tajante y enfurecida por estar involucrada en un escándalo que puede costarle su relación con el actor.

Fátima Florez y Norberto Marcos

"No hablé jamás de mi vida privada y no lo voy a hacer ahora con algo que inventaron. Ensucian impunemente... No fue nada grato ver en los portales y programas mi nombre, diciendo semejantes aberraciones hacia mi persona", sentenció Triana Ybañez.

