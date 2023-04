Fátima Flórez habló sobre los rumores de infidelidad y la tercera en discordia no se quedó callada

Fátima Flórez y Norberto Marcos tuvieron una relación de 22 años, que no sólo fue amorosa sino que también laboral. Hace un tiempo circula en los medios el rumor de que la pareja atraviesa una gran crisis. Al comienzo, los involucrados se encargaron de negar categóricamente los rumores, aunque un tiempo después la capocómica confirmó que están "en un impasse".

Fátima Flórez junto a Norberto Marcos

Los rumores de infidelidad no tardaron en salir, y Norberto Marcos fue vinculado con una bailarina del show que produce con Fátima Flórez: Triana Ibañez. Esto salió en Socios del Espectáculo, ciclo de chimentos de El Trece que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Nancy Duré fue la encargada de contar el rumor y expuso que el vínculo entre Norberto y Triana habría sucedido hace cuatro o cinco años. Según cuentan, y como se puede ver en sus redes sociales, la imitadora y la bailarina eran bastante cercanas, y eso generó un acercamiento de la bailarina al productor.

Esta vez, Socios del Espectáculo consiguieron una nota con Fátima Flórez y lograron que la imitadora hable algo sobre la supuesta relación entre Triana Ibañez y Norberto Marcos. "¿Es cierto que en una discusión le recriminaste un viejo amorío que él tuvo con Triana, la pareja de Mariano Martínez?", le consultó el periodista a la capocómica. Sin embargo, no recibió una respuesta contundente: "Chicos, no tengo idea de nada. No escuché nada, no sé nada porque vengo de Córdoba, Carlos Paz", respondió riendosé a Santiago Riva Roy.

También se le consultó a Fátima Flórez sobre una supuesta carta de documento que ella le habría enviado a Norberto Marcos, su ex representante y ex productor, para que deje de manejarle la carrera. Parece que a Fátima esta pregunta la agarró por sorpresa y le cambió la cara en un instante. "No, no, no, no. No tengo nada de qué hablar", respondió a Pablo Layús con notorio nerviosismo.

Habló la mujer con la cual Norberto Marcos le habría sido infiel a Fátima Flórez

En Socios del Espectáculo siguen el tema de esta relación tormentosa entre Fátima Flórez y Norberto Marcos con mucha atención. De hecho, fue Nancy Duré, una panelista del programa, que consiguió esta historia entre Triana Ibáñez y el productor de la imitadora. Entonces, como corresponde, la periodista se dirigió a la supuesta tercera en discordia para consultarle por los rumores.

Triana Ibáñez en Instagram junto a Fátima Flórez y Norberto Marcos

Nancy Duré le consultó a Triana Ibáñez. "Me llegó la información de que hace unos años vos fuiste desvinculada de la obra de Fátima Flórez porque te adjudicaron un 'supuesto affaire' con Norberto Marcos. Yo sé que ustedes eran amigas. ¿Me podés contar qué pasó?", escribió la periodista a la bailarina a través de Whatsapp. Entonces, la involucrada contestó sin dudarlo: "¿Qué? No puedo creer lo que leo... ¿Quién dijo semejante cosa? Es horrible que te dijeran algo así, ¡totalmente falso! Ni ellos me desvincularon a mi, ni yo tuve nada que ver con Norberto. ¡Por favor! Yo decidí renunciar después de trabajar muchos años con la compañía", explicó la bailarina, negando los rumores.

NL.