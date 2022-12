Con cuál famoso confunden siempre a Marcelo Polino

Marcelo Polino fue el invitado más reciente del programa LPA, conducido por Flor Peña y transmitido por la señal de América TV. Allí el periodista habló a corazón abierto sobre su vida profesional e íntima, y entregó detalles de las anécdotas más divertidas que le ha tocado protagonizar con el pasar de los años.

“¿Alguna vez te confundieron con alguien? ¿Con otro famoso?", le preguntó Flor Peña. Como respuesta, Polino fue muy sincero y mencionó que siempre lo confunden con un ex colega jurado del Bailando. En este sentido, reveló que algunas personas piensan que él es Aníbal Pachano.

A Marcelo Polino lo confunden con Aníbal Pachano.

“Me confunden con Aníbal Pachano. Cuando estábamos en el jurado del Bailando éramos todos iguales. Éramos cinco locos todos medio parecidos”, comentó muy picante Marcelo Polino. Ante esto, Flor Peña intervino para expresar: “Pachano también lo dio todo en mi casamiento. Está divino, está re bien”.

Para cerrar el tema, Polino desclasificó un sincero mensaje que le dijo a Pachano en una oportunidad que tuvieron una conversación privada: “Yo le dije: 'Te voy a decir lo mismo que te dice tu hija Sofía. Cuidate, no te vayas tarde'. Y me dijo: 'No, voy a estar un rato'”, detalló, dejando en evidencia el cariño que le tiene a su compañero.