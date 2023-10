Todo lo que se sabe hasta ahora del conflicto entre Flor de la V y Lucas Bertero

Lucas Bertero y Flor de la V están protagonizando un fuerte cruce, luego de que el periodista revele detalles del maltrato que sufrió por parte de la conductora en Intrusos, cuando visitó dicho programa: ‘’Quiero que la gente sepa realmente quién es. Fue muy grave lo que me hizo", contó.

Todo comenzó con una historia del expanelista de Intrusos, donde escribió: “El verdadero motivo de mi salida de Intrusos: la gran verdad. Se armó una falsa excusa, pero la realidad fue otra. Pudiste dejarme en la calle, mandar a bajar notas mías y más cuestiones, pero JAMÁS vas a poder sacarme la libertad. Jamás”.

La publicación de Lucas Bertero contra Flor de la V

Tras esta historia, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, el equipo de Socios del Espectáculo decidió dar más detalles de lo sucedido entre ambos. La primera fue Mariana Brey, quien reveló el motivo por el cual se desencadenó la fuerte pelea: "Esa reunión se dio en un control, donde aparentemente no estaban ellos dos solos, había más personas’’.

El fuerte descargo de Lucas Bertero en su Instagram.

Y la panelista sorprendió al revelar una fuerte frase que Flor de la V le habría dicho a Lucas Bertero: ‘’La frase que habría dicho la conductora a Lucas era: 'Te voy a cagar a trompadas. Yo soy la conductora, vos no podés desmentirme al aire'".

Nancy Duré sumó más detalles del conflicto entre Flor de la V y Lucas Bertero

Al escuchar la información que brindó su colega, Nancy Duré acotó: "Fueron dos días seguidos. El caso era Mühlberger, él dijo su comentario sobre la hermana, Florencia no quería seguir con eso y decía que no tenía nada que ver con lo que estaban hablando’’, y agregó: ‘’Termina el programa, él dice 'me voy a ir porque no quiero que la siga'. Me llamó la atención porque nunca la había seguido después del aire, de hecho, ella ni siquiera estaba en el chat del programa’’.

Por último, Nancy Duré reveló que hubo un problema personal entre Flor de la V y Lucas Bertero: "Entonces, se van y ahí cuando él se quiere ir, se produce esta charla en un tono que no era el indicado. Fue una situación que no fue para nada agradable... Lo que a nosotros nos pareció en ese momento, es que además de lo que había pasado al aire, tenía que ver con algo personal, porque si no, no se justificaba tanto’’.

D.M