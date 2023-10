Hace un año y medio, Lucas Bertero anunció su inesperada salida de ‘Intrusos’. Sin embargo, tras su partida, el periodista sorprendió a la audiencia al denunciar públicamente que este incidente se debió a una solicitud especial de Flor De La V. A través de sus redes sociales, Bertero compartió un fuerte descargo en torno a la situación.

“Un año y medio en silencio. Te metiste con el pan de mi hijo, y eso no se olvida jamás. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que con un 'poder berreta' te dejen sin trabajo, te maltraten, te acosen? Llegará el día en que pueda hablar y contarles. El verdadero motivo de mi salida de Intrusos. La gran verdad. Se armó una falsa excusa, pero la realidad fue otra. Pudiste dejarme en la calle, mandar a bajar notas mías y más cuestiones, pero jamás vas a poder sacarme la libertad. Jamás. Cuando esté preparado para hablar, todos van a saber quién sos definitivamente...", expresó el periodista.

El verdadero motivo detrás de la salida de Lucas Bertero de ‘Intrusos’

Las declaraciones de Lucas Bertero causaron un gran revuelo en las redes sociales, incitando a los rumores. Asimismo, en medio de un debate en ‘Socios del Espectáculo’, Mariana Brey reveló que las razones por la cual Flor De La V habría tomado esta cruel decisión se deben a unos supuestos celos por parte de su esposo, Pablo Goycochea.

"No es algo que pueda corroborar tan fácilmente pero me contaron que el marido de la conductora estaba muy celoso de Lucas en aquel momento. De la participación de Lucas en el programa. Desconozco los motivos. Eso habría sido una cuota más para que, poquito a poquito, lo fueran corriendo", comentó la panelista.

Asimismo, Mariana Brey aseguró que es posible que los celos de Pablo Goycochea hayan llevado a la decisión de Flor De La V de solicitar la salida de Lucas Bertero del programa. "Parece que (a Pablo) le molestaba pero nadie puede digitar desde su casa quiénes van a estar o no en un programa de televisión. Había algo que evidentemente no le gustaba y ella para no tener problemas en la casa habrá dicho: 'Bueno, lo sacamos de encima'", concluyó la periodista.

