Después de la confirmación del romance entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, Flor Vigna reveló algunos detalles de cómo inició esa relación y cómo terminó la de ella con el actor. Recientemente, Juan Etchegoyen habló sobre este triángulo amoroso entre los actores y también explicó qué le decía el ex de Sabrina Rojas a la ex Combate para poder hablar con Griselda.

Luciano Castro, Flor Vigna y Griselda Siciliani

Revelaron qué le decía Luciano Castro a Flor Vigna cuando hablaba con Griselda Siciliani

En radio en Mitre, el periodista explicó que el actor le habría dicho mentiras a la cantante para poder entablar conversaciones con la actriz. “Ella dijo que Luciano se mandó cagadones y a mí en las últimas horas desde alguno de los entornos me dieron un dato explica la estrategia de Lucho. Me contaron la excusa que le habría dado Castro a Vigna cuando ella descubrió que él chateaba bastante con Griselda”, dijo Etchegoyen.

“Me han contado que cuando Flor descubre que él estaba en demasiado contacto con Siciliani, él puso una excusa que Flor le creyó en su momento. La excusa habría sido que estaba en plena creación de una obra de teatro”, agregó el periodista.

“Por eso hablaban tanto, que estaban armando un proyecto artístico. Incluso Luciano ante las preguntas de Flor le habría dicho algo así como "no te hagas la cabeza al pedo". No creo que Flor lo confirme porque ella está devastada me dicen con el cierre de esta relación”, explicó Juan Etchegoyen sobre lo que le decía Luciano Castro a Flor Vigna cuando hablaba con Griselda Siciliani.

AF.