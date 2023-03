Revelaron nuevos detalles de la boda entre María Eugenia Vidal y Quique Sacco

María Eugenia Vidal y Enrique “Quique” Sacco dieron el sí este fin de semana, luego de conocerse desde 2019. La pareja se ganó el cariño en el ámbito político y periodístico y fue por eso que su boda era de las más esperadas del año. Aunque se trató de un evento muy privado e íntimo, en Intrusos lograron obtener información y revelaron nuevos datos.

Maite Peñoñori fue la encargada de explicar con lujo de detalles el festejo y aseguró: “Fue una ceremonia con bendición de anillos, los casó el padre Eusebio que estudió con Vidal y tienen una relación de mucha amistad. Habló Camila, que es la hija de María Eugenia, y Agustín, que es hijo de Débora Pérez Volpin. Ambos tuvieron palabras muy lindas y sorprendieron a los novios”.

María Eugenia Vidal y Quique Sacco se casaron.

La panelista continuó hablando sobre el look de la exgobernadora y reveló: “El maquillaje de María Eugenia estuvo a cargo de Mabby Autino, la peinó Osvi, el que peina habitualmente a Susana Giménez. El vestido lo confeccionó Gabriel Lage, y también vistió a las hijas de ella”.

“El casamiento fue súper relajado, hubo exactamente 97 invitados, fue un festejo muy íntimo que duró desde las 18.30 hasta las 4 de la madrugada”, agregaron, entre los que estuvieron presentes Juliana Awada y Mauricio Macri.

El casamiento de María Eugenia Vidal y Quique Sacco.

Para hacer énfasis en el estilo relajado por el que la pareja se inclinó, los organizadores del evento tomaron la original decisión de no incluir mesas, sino espacios donde los invitados se puedan sentar y comer comida simple. “No pusieron mesas, es decir no había mesas asignadas, sino que eran livings, que es lo que se está usando más ahora. Para la comida sirvieron choripán, pernil de carne y bandejeo de verduras”, explicaron en el ciclo conducido por Flor de la V.

La boda tuvo todo lo necesario para ser recordada por siempre por María Eugenia Vidal, Quique Sacco y su familia y, aunque haya sido muy íntima y tranquila, se trató de una ceremonia única y sumamente especial. “Nos elegimos con nuestros años de aprendizaje, en nombre de todo el futuro que soñamos por delante. Nos elegimos con nuestras responsabilidades y compromisos, para acompañarnos. Nos elegimos para compartir la vida”, escribió la referente política en sus redes, celebrando su unión.

