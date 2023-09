Luego del triste fallecimiento de Silvina Luna, sus seres queridos intentar transitar el dolor y la angustia de todo lo que tuvo que pasar la querida exparticipante de Gran Hermano. Sin embargo, revelaron en Socios del Espectáculo que el grupo de amigos que fue el sostén de la modelo durante sus últimos días se enfrenta a una fuerte interna.

El quiebre se originó unos días después de que la actriz muriera con tan solo 43 años. En el ciclo de ElTrece revelaron que la problemática terminó desencadenando un quiebre en el conjunto de amigos, y que todo indica que fue culpa de cierta actitud de algunas, de salir a hablar sobre Luna y sus últimos días en un programa.

Silvina Luna junto a sus amigas.

Paula Varela, panelista del programa, dio más detalles del conflicto: “Hay un quiebre entre su grupo íntimo de amigos, que para ella siempre fue familia”, y sumó los principales motivos del quiebre: “Analía salió a hablar, contar cosas y dar detalles muy íntimos y personales”.

Por último, la periodista explicó por qué esto molesto a los íntimos amigos de Silvina Luna: “Cosas que Silvina expresamente no quería que se sepan. No quería que la vieran cómo estaba ni detalles tan íntimos que no hacen a la causa”.

Paula Varela dio más detalles sobre la interna del grupo de amigos de Silvina Luna

Las señaladas como causantes del conflicto son Analía y Eugenia, quienes hablaron en A la Barbarossa. La periodista explicó como era el vínculo que las unía a la modelo: “No es una amiga personal íntima desde hace tantos años”, y agregó: “Los grupos están divididos”.

Sobre la reciente grieta, Paula Varela explicó: “Está el grupo que está con Ezequiel, que está en contacto permanente con estos amigos que se mantienen cercanos, mientras que a los otros los hicieron de lado. Tenían un chat en común donde iban hablando, y esta parte quedó excluida del círculo íntimo que permanece con Ezequiel”.

J.C.C