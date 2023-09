El Bailando 2023 debutó en la pantalla de América el 4 de septiembre y aunque muchos esperaban que Marcelo Tinelli se tome un momento para dedicarle unas palabras a Silvina Luna que fue parte del certamen en varias opotunidades, eso no ocurrió, por lo que Ángel de Brito manifestó su descontento.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas, los seguidores le preguntaron a Ángel de Brito por qué Marcelo Tinelli no habló sobre lo que ocurrió con Silvina Luna. El periodista se hizo eco de la consulta y decidió responder con su sinceridad característica.

La publicación de Ángel de Brito.

La palabra de Ángel de Brito

"No me quise adelantar porque respeto las jerarquías, pensé que Marcelo iba a decir algo al final. Estuvo mal no haber dicho nada en la pista", sentenció Ángel de Brito explicando por qué no fue él quien habló del tema.

Pero como si eso fuera poco, Ángel de Brito aprovechó para apuntar a quienes la incomodaron en algún momento de su vida: "PEOR los hipócritas que la lloraron y en vida se burlaron o la volvieron loca".