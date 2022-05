Ricardo Montaner confirmó que Stefi Roitman va a ser mamá y generó revuelo

Desde hace un tiempo se vienen rumoreando muchas cosas con respecto a StefI Roitman y Ricky Montaner, desde las versiones de crisis hasta otras más felices como un supuesto embarazo de la pareja. En medio del regreso de Ricardo Montaner a la Argentina para las grabaciones de "La Voz", el cantante dio una entrevista a LAM y sorprendió al revelar que la modelo está embarazada.

“¿Cuántos nietos te gustaría tener?… te veo con muchos en un futuro. No sé por qué siento que te dan mucho amor y te veo re bien”, fue la consulta que le hicieron al patriarca del clan. “Ya tengo…”, dijo el músico.



“Se dijo que Stefi Roitman va a ser mamá, ¿es mentira eso?”, continuaron indagando desde el programa de Ángel de Brito y fue ahí cuando Montaner aseguró: “Sí, va a ser mamá”.

“Va a ser mamá”, dijo de nuevo, sin embargo, estas palabras solamente fueron una expresión de deseo del venezolano quien ironizó con estas declaraciones y las versiones que se tejen al rededor de su familia.

La reacción de Stefi Roitman ante la consulta de si está embarazada

Stefi Roitman aprovechó la pregunta de uno de sus seguidores en Instagram para responder a todos los que le consultan si está embarazada.

"En cada foto o en cada cosa que subo o que comparto una respuesta o un comentario es '¿Estás embarazada?'. 'Tenés cara de embarazada'. Chicos ni idea. No, no estoy embarazada y no sé qué es cara de embarazada". Y, para que no quedaran dudas, escribió en el video: "Ya que estamos: No toy"