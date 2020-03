Ricky Martin lanzó una campaña para ayuda a los médicos en medio de la crisis por el coronavirus

Siempre solidario, Ricky Martin está muy comprometido en brindar su granito de arena para ayudar en medio de esta crisis que estamos viviendo por el coronavirus. Por eso, el artista latino lanzó desde México una iniciativa para ayudar a los médicos durante la pandemia: va a donar dinero y buscará a sus amigos y fans hagan lo mismo.

"No paro de pensar en este tipo de situaciones. Estoy un poco obsesionado con los profesionales de la salud. Desafortunadamente ellos no tienen equipo de protección, no tienen máscaras, no tienen guantes, no tienen batas y con esta alianza que estoy haciendo con Charity Star y Help Home From, vamos a poder llevar todo este equipo que necesitan, a todos los hospitales, de todas las partes del mundo", dijo el músico a través de un video que compartió en sus redes sociales.

"Para eso necesito tu ayuda porque yo solo definitivamente no puedo, voy a donar y voy a llamar a todos mis amigos que me han ayudado en iniciativas pasadas, quiero llenar las redes sociales con este mensaje", agregó el músico.

Por último, cerró:"Nosotros tenemos que cuidar a los doctores (médicos), porque si no, nadie nos cuidará a nosotros. Lo único que tienes que hacer es ir a las páginas de estas iniciativas y dona lo que puedas, un centavo o un euro, lo que puedas no importa, para mí es muy importante que llenemos las redes sociales con este mensaje, ayúdame a que la voz llegue a todos los rincones del mundo, porque es sumamente importante, cuento contigo".