Ricky Martin logró formar una enorme familia y, a pesar de su popularidad, intentó mantener en reserva la identidad de sus pequeños.

Sin embargo, el boricua se animó a compartir algunas postales de sus pequeños Lucía y Renn, quienes tuvo con su ex marido, Jwan Yosef.

Tras su divorcio con el artista, Ricky Martin subió algunas imágenes en su cuenta de Instagram oficial donde aparece Lucía, la única niña en el numeroso clan.

Ricky Martin subió una imagen de su hija Lucía y mostró cuánto creció

La pequeña nació el 24 de diciembre de 2018 el mismo día que Ricky Martin cumple años. En las postales que compartió el músico, Lucía luce una cabellera abultada rubia, con rulos y ojos claros.

Cómo es la personalidad de Lucía, según Ricky Martin

En el día de su cumpleaños, Ricky Martin dedicó un especial mensaje a Lucía, donde resaltó las cualidades de su personalidad.

"Lucia Martin Yosef, la luz de mis ojos, mi inspiración, mi motivación. Te amo con todo mi ser", escribió en ese momento.

Luego, en una entrevista para el Break de las 7, Ricky Martin asumió que educar y cuidar a una niña fue todo un desafío que hasta le trajo dificultades con Jwan Yosef. "Tiene una mirada tan noble y tan bella, pero a la vez tan guerrera", dijo sobre su pequeña princesa.

Ricky Martin y Lucía.

"No dejé que nadie la tocara por meses. Yo tuve problemas con mi esposo porque él me decía: 'Déjame cambiarla' y yo le contestaba 'No, la voy a cambiar yo'", contó Ricky Martin en el programa.