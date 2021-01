Ricky Montaner habló de los rumores de embarazo de Stefi Roitman

La historia de amor entre Ricky Montaner y Stefi Roitman generó una fuerte repercusión entre sus seguidores. Como si fuera un cuento de hadas, el músico y la actriz argentina se convirtieron en los favoritos del fandom.

Entre la ilusión de sus followers se instaló el rumor de que la ex de Gastón Soffritti estaría embarazada y sus fans se dedicaron a especular con los supuestos indicios que aparecían en los distintos mensajes.

Sin embargo, el hijo de Ricardo Montaner se dedicó a terminar con este deseo y habló de estos trascendidos. "Sí, eso salió hace un par de meses ya y todavía no se le está notando la pancita...Me llevaban a todos lados y me preguntaban: ‘¿Está embarazada?’, ‘¿Está embarazada?'. Y yo decía: ‘Dios mío, ¿de dónde sale esto?'. Y no", dijo el artista en Teleshow.

“No, no está embarazada todavía. No hemos llegado ahí”, explicó el cantante de 30 años que compartió la entrevista con su papá. “Cuando lleguemos se van a enterar", agregó el patriarca.

Luego agregó: “Espero en este caso poder dar la noticia yo sin que se cuele por otro lado. No que estén hablando de un compromiso de que todavía no he hablado yo o de un embarazo... Pero en su momento sí se lo diremos”.

Una boda a lo grande

Después del soñado compromiso, Stefi Roitman habló de cómo planifica su boda que, por el momento, se realizará dentro de unos meses.

“Dependiendo de cómo sea la realidad en ese momento, vamos a ver. Yo quiero que esté toda mi gente y festejar a lo grande, porque hay que disfrutar a lo grande. Sino, nos adaptaremos”, dijo la rubia en una entrevista con el show Latinx Now de Telemundo.

En ese momento y consultada por el tema, Stefi reveló a quiénes piensa invitar a su casamientos: “Fuera de la familia, podría ser una mezcla de Sebastián Yatra, Manuel Turizo, J Balvin, Tini Stoessel. Yo estoy tirando invitados, no sé, va a haber mucho talento”, destacó la joven sobre la variedad de artistas que podrían asistir al gran evento.