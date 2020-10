Ricky Montaner contó como le pidió la mano al papá de Stefi Roitman

Ricky Montaner está atravesando un gran momento profesional y personal: junto a su hermano Mau, consolidan día a día su carrera musical y en el plano personal, está próximo a pasar por el altar de la mano de Stefi Roitman. Ahora, el intérprete de "Papás" contó como fue el pedido de mano a su suegro.

"Tengo un video donde le pedí la mano a mi suegro", contó el cantante y agregó: "Fue una cuestión de respeto, me pareció bonito, me parecía correcto que, ellos estando en Argentina y nosotros en Miami, se sintieran parte de todo esto. Desde el día que conocí a Stefi, sabía que con ella me iba a casar". Hoy en día, ella presume un hermoso anillo de compromiso y en plena organización de la boda.

Ricky sorprendió a su novia a principios de este mes con un anillo de compromiso y la propuesta de boda que la dejó sorprendida pero que aceptó.