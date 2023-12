Robertito Funes Ugarte apareció en un móvil que cubría la previa del casamiento de Nicole Neumann para el programa “Poco Correctos”, conducido por el Pollo Álvarez y el Chino Leunis. Allí, fue consultado sobre la verdadera razón por la que la novia le había quitado la invitación al periodista.

El look de Robertito Funes Ugarte para el casamiento

Aparentemente, Robertito había filtrado la invitación, algo que Nicole no quería que suceda. Por lo tanto, ella lo llamó y le avisó que no vaya porque su invitación ya no tenía valor. La modelo había reconocido que la invitación filtrada era la del periodista debido a que eran numeradas.

La palabra de Robertito Funes Ugarte tras el escándalo

El mendocino dio su punto de vista en el móvil desde Exaltación de la Cruz y reveló: “Yo me mandé la macana. Pía Shaw me pidió la invitación, y como ya había circulado por todos lados se la mandé”. Y agregó: “Adentro estaba el adjunto con el mapa y un programa tomó la imagen con el código, y Nicole con justa razón se enojó”.

Robertito Funes Ugarte reconoció su error y continuó explicando: “No soy de hacer eso de no cumplir con los códigos, pero bueno. Se enojó”. De todas maneras, el periodista se hizo presente en la boda asegurando: “Soy amigo de Nicole hace muchos años”. Respecto al regalo, después de explicar que lo económico no es lo primordial, debido a que Nicole no pasa por ninguna necesidad, reveló: “Le voy a regalar algo que le había prometido hace rato”.

SDM