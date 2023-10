Pampita y Roberto García Moritán fueron los protagonistas de la última de octubre. Luego de que Yanina Latorre revelara que un matrimonio muy conocido, especialmente por la mujer, está al borde del divorcio, la noticia repercutió en las redes sociales y comenzaron a atar cabos, hasta llegar a la conclusión que podrían ser la modelo y el político.

Los motivos fueron que hacía mucho no se mostraban juntos, por estar en medio de una mudanza que los mantenía ocupados, la teoría se alimentó aún más cuando un usuario de X (ExTwitter) confirmó la separación y de ahí, la primicia estalló en los medios.

Pampita y Roberto García Moritán

Carolina por su parte, viene desmintiendo desde ayer las versiones de ruptura con Roberto, al publicar en sus historias de Instagram la respuesta de un periodista que habló con Moritán y luego subió la apuesta, al compartir un video junto a él, a los besos y manchados de labial rojo, dejando en evidencia, que está mejor que nunca.

La postura de Roberto García Moritán por los rumores de crisis con Pampita

En medio de las especulaciones y para esclarecer la situación, LAM fue a buscar de la palabra del político cuando acompañaba a la jurando en las grabaciones del Bailando y le preguntaron cómo estaba: "Muy bien, muy contento de lo bien que le está yendo a Caro y todo lo que hace", contestó.

Y el cronista fue con todo con la segunda consulta: "¿Caro vino hoy con la peor de las ondas? Retó a Juli Puente, estaba mirando el celular... ¿Vos sabés algo?". Por lo que, el legislador expresó: ‘’Yo estoy de este lado igual que vos. Cuando llegó conmigo al canal la verdad es que estaba feliz. Yo no soy, así que puede ser el programa, no sé bien qué pasa, pero me parece que es parte del show", haciéndose el desentendido.

Luego, el notero optó por indagar en la mudanza y el empresario contó: "La mudanza definitivamente nos perturba a todos. Somos una familia muy grande. Le estamos encontrando la eficiencia a los recursos. Mis hijos no están viniendo tanto como yo creí que podían llegar a venir. Ya son más grandes y más independientes. Manejan sus tiempos de otra manera".

Y continuó Roberto García Mortirán, en medio de los rumores de crisis con Pampita: "Hay un cambio en la administración del tiempo de mis hijos más grandes. No es necesario tener una estructura tan grande. Nos achicamos un poco para no tener espacios que no se usen. Uno tiene que administrar con equilibrio y responsabilidad un almacén, un kiosko, un país o un hogar también", cerró.

D.M