Gerardo Rozín falleció este viernes a los 51 años de edad, a raíz de un tumor cerebral. Desde entonces, distintas personalidades del espectáculo compartieron profundos mensajes en redes sociales despidiendo al periodista. Uno de ellos fue Roberto Moldavsky, quien reveló una anécdota inédita al publicar su desgarrador posteo.

Roberto Moldavsky reveló una anécdota desconocida con Gerardo Rozín

El humorista compartió en Instagram una foto junto a Rozín, tomada en el backstage del ciclo de Telefé. “Rozin fue operado hace un año de un tumor en la cabeza” comenzó diciendo Moldavsky en su posteo.

“A la salida de esa operación, todos esperaban ver cuál sería su reacción, sus primeras palabras. De fondo jugaba Central y en el medio de un silencio tenso en la habitación, se escucha ‘Corré Marinelli y la pqtp!!!!’ Gerardo me dijo, no es terrible que haya sido lo primero que dije???” agregó Roberto recordando la anécdota junto a su amigo.

Roberto Moldavsky reveló una anécdota desconocida con Gerardo Rozín

“Lo terrible es que te hayas ido tan pronto, con tanto que teníamos ganas de hacer juntos. Ir a Israel para que veas cómo te conocen por la peña, escribir esa sitcom, hacer juntos un programa o ir a cenar a un lugar nuevo y prometernos que empezábamos la dieta al otro día” escribió Moldavksy, recordando los planes que haría junto a Rozín.

“Me preguntaste si te iba a extrañar y te dije que mucho, y es así, me destruye ver tu foto en todos lados diciendo que ya no estás. La tele pierde a uno que levantaba la vara, les gano con lo mío, como me decías. Pero yo pierdo a un amigo, que me ayudó muchísimo y al que admiro siempre. Te quiero Rozin, que mierda todo” cerró.

Roberto Moldavsky reveló una anécdota desconocida con Gerardo Rozín

El dolor de la hija de Gerardo Rozín por la muerte de su papá:

Gerardo Rozín falleció a los 51 años a raíz de un tumor cerebral. El periodista murió en su casa, y la noticia fue confirmada por Telefe en sus redes sociales. El conductor de "La Peña del Morfi" estaba atravesando un grave estado de salud, y la triste noticia afectó a su núcleo familiar, especialmente a sus hijos.

El dolor de la hija de Gerardo Rozín por la muerte de su papá



Julio Bárbaro, el ex suegro de Gerardo, reveló cómo se sentía su nieta Elena, tras la muerte de su papá. “Esencialmente sufrimos la muerte de Gerardo en Elena, que tiene 11 años y la semana pasada nos dijo ‘Soy muy chiquita para estar viviendo esto’” aseguró el padre de Carmela Bárbaro.

“Fue con Carmela a despedirlo, pero él ya no estaba consciente y ahí asumió cuál era la gravedad. Y hoy no quiso ir al velatorio” agregó el ex suegro de Rozín. Cabe destacar que, en los últimos días, Carmela dejó de asistir al programa ‘Momento D’ para acompañar al padre de su hija en este doloroso proceso.

La triste noticia afectó al mundo del espectáculo, a los televidentes, pero sobre todo a sus hijos. En más de una oportunidad, el reconocido periodista se mostró orgulloso de sus dos hijos: Pedro y Elena. En la última navidad, Rozín compartió un video en sus redes sociales, mientras buscaban pizzas con sus hijos. “Pedro y Elena noche de Navidad. Son lo más” escribió en su publicación.

Dos semanas anteriores a esa Navidad, el conductor de La Peña del Morfi compartió un tierno posteo dedicado especialmente a su hija, que se había graduado en ese entonces. "El plan es sencillo. Ella crece feliz, libre, bella y amada. Mientras funcione yo intento hacerle comedia, porque le gusta y porque es la mejor manera fuera de la comida que tenemos los judíos para decir te amo. Elena se graduó" escribió en su publicación.

FF