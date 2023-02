Rocío Guirao Díaz tiene dos millones de seguidores en Instagram. Por eso, cuando recibe comentarios y preguntas por parte de ellos, le es muy difícil responder a cada uno.

La modelo -que está viviendo en Miami junto a Nicolás Paladini y sus tres hijos, Aitana, Indio y Roma- compartió esta tarde un video en sus Historias mientras esperaba en el auto a las chicas que estaban en su clase de baile. Allí contó cuál es su mayor inconveniente a la hora de escribirles a sus seguidores.

Rocío Guirao Díaz en familia.

"Es como el momento que me dedico para leerlas a ustedes, para contestar sus preguntas. La verdad que no siempre llego a contestarles a todas pero hago lo mejor que puedo", comenzó diciendo Rocío Guirao Díaz. Y continuó: "Por lo menos les dejo un 'likecito', un corazoncito. La verdad es que yo no tengo Community Manager. Las redes las manejo yo. Siempre soy yo atrás de todos los mensajes".

Por último, la modelo señaló: "Hago lo mejor que puedo".

Los motivos por los que Rocío Guirao Díaz decidió mudarse a Miami

Rocío Guirao Díaz confirmó cuál fue el motivo que la llevó a mudarse a Miami. "Yo me vine con una visa de trabajo, estoy contratada por una agencia de acá”, dijo y agregó sobre cómo se adaptan sus hijos Aitana, Roma e Indio. “Con tiempo, amor y paciencia, como todos los chicos que emigran”. Luego, se refirió a su manejo del idioma y confirmó: “Hablo inglés, pero cuando no me acuerdo una palabra, tiro fruta”.

Rocío Guirao Díaz en Miami.

La modelo se instaló en la ciudad de la Florida donde comenzará una renovada etapa, contratada para una reconocida empresa. Feliz por este cambio radical, mostró también cómo está armando su casa, con la ayuda de dos decoradoras expertas.