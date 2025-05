De María Belén Ludueña y Flor de la V a María Eugenia Vidal: los mejores y peores looks de las elecciones CABA 2025

Este domingo se celebraron las Elecciones Legislativas en la Ciudad de Buenos Aires y miles de personas dieron el presente para dejar su voto. Entre todos ellos, por supuesto, se pudo ver a varias figuras reconocidas del ambiente, que eligieron vestirse para la ocasión o apostar por algo mucho más casero, teniendo en cuenta el clima y el domingo. Desde María Belén Ludueña y Flor de la V a María Eugenia Vidal, estos fueron los mejores y peores vestidos de una jornada muy particular.

Mauricio Macri

Mauricio Macri dio su voto.

El ex Presidente Mauricio Macri llegó temprano al colegio Lenguas Vivas. A diferencia de otras veces, no llevó facturas, pero tampoco se demoró mucho en votar. Se lo pudo ver luciendo un look clásico, priorizando la comodidad y el abrigo, pero sin perder la elegancia.



María Belén Ludueña

María Belén Ludueña llegó acompañada de Jorge Macri y se mostró sonriente. Lució un tapado largo de paño color chocolate con doble abotonadura de solapa ancha, de Paula Cahen D'anvers, y una polera junto a jeans, y zapatillas.

María Belén Ludueña dio su voto.

María Belén Ludueña llega junto a Jorge Macri.

Florencia de la V

Flor de la V fue una de las pocas famosas que subió su foto temprano. Lució una gabardina en tono camel, bien clásico, con solapas amplias y cinturón, junto a unos zapatos nude de taco alto. Completó con una cartera tipo bolso baguette de Louis Vuitton.

Flor de la V.

María Eugenia Vidal



María Eugenia Vidal, por su parte, apostó por un look de perfil bajo, más cotidiano. Llevó una campera tipo puffer negra y pantalones oscuros de corte amplio.

María Eugenia Vidal.

El toque distintivo lo aportó con la escarapela con la forma de la bandera.