Rodrigo De Paul inició una demanda contra Camila Homs: "No le pasará ni un solo peso"

La relación entre Rodrigo De Paul y Camila Homs sigue empeorando con el transcurso de los días. Lejos de mejorar, el conflicto se hace cada vez más grande y eso pone en peligro la participación del futbolista en el mundial.

Rodrigo De Paul le inició una demanda a la madre de sus hijos por la fijación de alimentos. Según informaron en "Socios del Espectáculo", el deportista no le quiere dar dinero a Camila Homs hasta que la Justicia dictamine cuál es el valor que tiene que facilitarle a sus hijos.

Rodrigo de Paul.

Rodrigo Lussich aseguró: "No le pasará ni un solo peso" y reveló que en caso de complicarse la causa, el deportista no podría jugar el mundial, ya que la FIFA no permite que jugadores con deudas de alimentos vigentes participen de este tipo de eventos futbolísticos.

En una entrevista anterior, el jugador de la Selección Argentina aseguró que no había acuerdo con Camila Homs y que la cifra que le exigía era un montón, por lo que no aceptó y dejará que avance la causa.

La reacción de Camila Homs

Trimarco, el abogado de la modelo rompió el silencio en diálogo con "Socios del Espectáculo" y aseguró que van a ir a juicio en contra del futbolista. El letrado dejó en claro que con Camila Homs quisieron fijar un régimen de comunicación para que sus hijos tengan un contacto lo más fluído posible con su papá, pero dicho acuerdo fue rechazado por la otra parte.

Si la primera demanda era millonaria, la que presentarán en las próximas horas es aún más costosa confesó Trimarco. Por su parte, Rodrigo De Paul decidió no quedarse de brazos cruzados y ante las exigencias de su expareja, tomó cartas en el asunto.