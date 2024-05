Desde su separación, Tini Stoessel, Rodrigo De Paul no ha vuelto a estar en pareja. Si bien aún no ha pasado un año desde la ruptura de la mediática pareja, ahora el futbolista estaría comenzando una nueva historia de amor, según revelaron desde Socios del Espectáculo. A continuación, todos los detalles.

Lo cierto es que desde que el futbolista de la Scaloneta y la cantante pop se separaron, hubo muchos rumores en torno a una posible reconciliación pero siempre terminaban por esfumarse. Así fue que desde el mencionado programa confirmaron que no hay vuelta de la expareja: "Que Tini y De Paul no, eso ya me lo confirmaron".

"Lo que sí, él ya está con alguien. No sé si la va a blanquear”, sumaron para sorpresa de todos en el programa. “Ella es española, están enganchados”, informaron, aunque aún no se conoce la identidad de la persona. En cuanto a la posibilidad de que De Paul haga público este vínculo sumaron: "Ahora, cuando sea la Copa América, tal vez… Ya hay unos pasajes que están emitidos para parte de la familia y tal vez ahí podemos empezar a ver la cara y la blanquea”.

Por qué se pelearon Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Fue en agosto de 2023 que la pareja anunció en redes sociales que el vínculo se terminaba. Si bien los protagonistas nunca hablar explícitamente de las razones de separación, la distancia podría haber si un factor influyente.

“Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”, fueron las palabras de Tini Stoessel que también fueron replicadas por Rodrigo De Paul.