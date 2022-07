Rodrigo De Paul reveló cómo es la relación de Tini Stoessel con las mujeres de los jugadores de la Selección

Cansado de los rumores acerca de su relación con Tini Stoessel y en torno a su polémica separación de Camila Homs, Rodrigo De Paul decidió romper el silencio para aclarar ciertos aspectos de su vida privada, entre ellos la relación de su novia con las parejas de sus compañeros.

En diálogo con "América Noticias", Rodrigo De Paul recordó cómo fue el encuentro de Tini con las mujeres de los jugadores de la Selección Argentina de Fútbol: "Se lleva súper bien, la recibieron súper bien en el cumpleaños de Messi".

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

"Estuvo súper bien con todos. Somos gente normal, bailamos, nos divertimos, la pasamos increíble. Al otro día también hicimos planes con los chicos. Hay como una cosa ahí atrás que quieren instalar que es feo la verdad", agregó el deportista para ponerle fin a los rumores de que hay mala relación entre ellas.

Con respecto a cómo fue la decisión de viajar para estar en el festejo, el futbolista manifestó: "Yo quería estar por lo que lo quiero a Leo por estos años de relación. Fuimos forjando una amistad y vivimos cosas lindas. Ganamos cosas. Yo quería estar porque esta vez no nos tocó estar en la selección. Estaba en Miami justo y él me decía que estaba loco, cómo iba a viajar por un cumpleaños".

Rodrigo De Paul reveló cómo conoció a Tini Stoessel

El futbolista quiso terminar con los rumores de infidelidad a la madre de sus hijos y sentenció: "Cuando Cami estaba embarazada estábamos en una pandemia, Italia estaba totalmente cerrada, yo no la conocía a Tini, ella tenía su vida y yo la mía. Yo no pisé Argentina, ella no pisó Italia de ninguna manera, cada uno tenía que estar encerrado. Camila y yo nos separamos en buenos términos".

"A Tini la conocí cuando me separé de Camila y con el tiempo nos empezamos a conocer, a enamorar; Cami también después empezó a hacer su vida, los empezamos a rehacer nuestras vidas y fue una separación súper normal", agregó De Paul.