Previo a convertirse campeón del mundo con la Selección Argentina, Rodrigo de Paul tuvo que enfrentar un duro momento personal cuando sufrió una lesión que casi lo deja fuera de juego.

“Me lesioné. Fue una jugada dos días antes del partido, en un reducido. Cuando me hice los estudios vi que me había lastimado. No me llegué a romper, pero tenía una distensión grado uno”, contó De Paul en una entrevista con La Vuelta de Fox Sport.

Si bien fue un momento de mucha incertidumbre, Rodrigo reveló que Tini Stoessel fue su gran sostén y la persona que le dio una de las ayudas más importantes, que fueron claves para mantener la cabeza fría, pensando en no perderse nada del Mundial Qatar 2022.

“Le dije que no sabía qué hacer, si jugar o no. Era la única persona que no me daba una opinión desde el lado futbolístico y eso me sacaba un poco de presión, de responsabilidad porque me dejaba decidir”, contó el futbolista.

“Una persona fuera del fútbol, mi pareja, me había dicho algo que sirvió. Si me rompía, no me iba a arrepentir. Creo que me iba a arrepentir en la situación de no hacerlo hecho, de no arriesgar”, sostuvo De Paul, revelando que Tini le dijo que hiciera "lo que le dicte el corazón".

Rodrigo De Paul defendió a Tini Stoessel tras la polémica por el viaje de Camila Homs a Madrid

Por acuerdos legales, Camila Homs deberá viajar a España cada 45 días para que el jugador pueda ver a sus hijos y esto habría generado un cimbronazo con Tini Stoessel.

“Esta semana les conté que Tini Stoessel le habría pedido a Rodrigo De Paul que su ex no viaje, bueno tengo novedades. El futbolista habló a través de su abogada Mariana Gallego y desmiente esta información. Hablé hace un rato con la letrada que me pidió que hiciera público lo que dijo su cliente sobre este tema”, comenzó el periodista Juan Etchegoyen.

“‘Soy yo el que no quiero que venga’, me comentó Gallego sobre las palabras de su cliente en relación con lo que yo había manifestado en este mismo programa. Obviamente, es lógico que Rodrigo también diga esto. No me llama la atención, pero cómo dije acá no les cerramos las puertas a nadie. Yo conté algo que por, el lado del jugador del Atlético Madrid, está desmentido”, añadió con respecto a esta nueva polémica.

VO