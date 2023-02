Rodrigo De Paul pasará a la historia por ser uno de los jugadores que conformó el equipo campeón del Mundial Qatar 2022. El 7 de la Scaloneta sostuvo una entrevista con el programa La Vuelta de Fox Sport, en donde soltó una impactante revelación sobre el momento de su lesión durante la contienda mundialista.

Asimismo, desclasificó el consejo que le dio Lionel Messi, horas antes del partido contra Países Bajos y lo que le dijo su novia, Tini Stoessel, al enterarse de que tal vez no podía seguir jugando en Qatar con la camiseta argentina.

“Me lesioné. Fue una jugada dos días antes del partido, en un reducido. Cuando me hice los estudios vi que me había lastimado. No me llegué a romper, pero tenía una distensión grado uno”, partió comentando Rodrigo De Paul. Seguidamente, detalló lo que le explicó el especialista: “El médico me dijo que tenía para diez días y yo le respondí que dentro de dos. Entonces me advirtió: ‘Sé que sos cabeza dura, vas a querer jugar, pero tenés que saber que hay un 80% de que te rompas y te pierdas todo el Mundial’”.

Rodrigo De Paul desclasificó el consejo que le dio Lionel Messi cuando se lesionó en Qatar.

Tras esta noticia, Rodrigo contó que se encerró en su habitación, angustiado y con mucha incertidumbre. En ese momento, se le ocurrió agarrar su celular y llamar a Tini Stoessel, pues, necesitaba escuchar la opinión de alguien que no fuera del ámbito futbolístico. “Le dije que no sabía qué hacer, si jugar o no. Era la única persona que no me daba una opinión desde el lado futbolístico y eso me sacaba un poco de presión, de responsabilidad porque me dejaba decidir”, afirmó.

El consejo de la Triple T fue que siguiera su corazón y que la decisión que tomara ella lo iba a apoyar incondicionalmente. “Una persona fuera del fútbol, mi pareja, me había dicho algo que sirvió. Si me rompía, no me iba a arrepentir. Creo que me iba a arrepentir en la situación de no hacerlo hecho, de no arriesgar”, sostuvo De Paul.

El consejo que Lionel Messi le dio a Rodrigo De Paul

Luego de escuchar a Tini, Rodrigo se dirigió hasta la habitación de Messi, le planteó su situación y esperó la opinión y consejo del capitán. “Rodri, no juegues bol...”, le exigió el rosarino, pero el ex Racing le explicó que tal vez este podría ser su último partido en un Mundial, puesto que no sabía si lo volverían a convocar.

Muy sincero, Messi respondió: “Yo te prometo que te voy a llevar a semifinales. No arriesgues, lo más probable es que quedes afuera”. “Que él me diga así es fuerte. No quería llevarle la contra a Messi. No me lo dice del lado de capitán, sino como hermano mayor”, comentó De Paul. No obstante, la historia fue otra, pudo jugar contra Países Bajos y el desarrollo de la historia ya la conocemos.

