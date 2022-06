Rodrigo De Paul rompió el silencio sobre su relación con Tini: "Estamos muy bien"

Rodrigo De Paul llegó al país y está compartiendo departamento con su actual novia, Tini Stoessel. El futbolista nunca había hablado de su relación hasta ahora, que decidió contar cómo viven este noviazgo que aunque generó varios escándalos, los tiene muy enamorados.

El futbolista de la Selección Argentina estuvo invitado a "No Es Tan Tarde", el programa conducido por Germán Paoloski. Como era de esperarse el conductor le preguntó por su incipiente relación con Tini Stoessel. Para sorpresa de muchos, Rodrigo De Paul habló del tema por primera vez.

Rodrigo De Paul hablando de su relación con Tini.

Rodrigo De Paul expresó: "Estamos muy bien, eso te puedo contar". Germán Paoloski notó su incomodidad y lanzó "Te gusta hablar del tema, ¿no?". A lo que el futbolista respondió entre risas: "Me encanta". Luego agregó: "No tengo problema. Estamos muy bien, por trabajo hacía mucho tiempo que no nos veíamos, pero bueno, la verdad que cuando estamos juntos nos disfrutamos, la pasamos bien".

Como si eso fuera poco, el deportista se explayó y reveló: "Ya se lo dije a ella, pero la felicito también, viene de hacer los Hipódromos, la está rompiendo, de hacer feliz a mucha gente. Siempre lo bueno en el trabajo que tenemos es que podemos sacar una sonrisa, podemos hacerle olvidar un poquito los problemas a la gente. Así que nada, estamos contentos, estamos bien".

Rodrigo De Paul publicó su primera foto con Tini Stoessel

El futbolista de la Selección Argentina animó a subir la primera fotografía en la que se ve a Tini Stoessel junto a él. Rodrigo De Paul escribió: "Buen día", junto a la postal donde se oberva la mano de la cantante sosteniendo el mate.

La incipiente pareja aprovecha cada momento que tienen libre para compartirlo juntos. Ya no esconden su amor y disfrutan de lo que sienten sin importar el qué dirán.