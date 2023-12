Rodrigo de Paul y Tini Stoessel terminaron su relación a comienzo de agosto. El medio campista reveló en una entrevista como su exnovia vivió su paso por el Mundial Qatar 2022 hasta que Argentina se consagro campeón del mundo.

Semanas atrás, Rodrigo de Paul le dedicó unas palabras a Tini Stoessel luego de que Argentina triunfará contra Brasil en las eliminatorias del próximo Mundial 2026.

"Dejame agradecerle a una persona que la quiero mucho, espero que lo haya visto al partido y bueno... que esto también es para esa persona", dijo Rodrigo de Paul antes de finalizar la entrevista, dejando en evidencia que el mensaje tenía cómo objetivo directo a su exnovia.

Rodrigo de Paul contó como vivió Tini Stoessel el Mundial Qatar 2022

En una entrevista para "Campeones" por Star+, el mediocampista reveló como vivió Tini Stoessel el Mundial Qatar 2022. “Después de Arabia fue duro. Por algo que me había pasado a mí que fue no ganar el primer partido le estaban cayendo mucho a Tini. Ella se ponía mal y yo no tenía una manera de protegerla más que adentro de una cancha”, comentó de Rodrigo de Paul.

Luego, agregó: Yo sabía que si no le ganábamos a México, ella lo iba a pasar mal ese día. Les dije: ‘Si esto sigue empatado en los últimos 10 o 15 minutos, váyanse’”, arrojó Rodrigo de Paul sobre Tini Stoessel, quien lo estuvo acompañando durante su paso por Qatar 2022.

J.M