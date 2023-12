Del negro al rubio platinado, todos los cambios rotundos de look que tuvo Tini Stoessel en 2023

Tini Stoessel marcó tendencia y fue furor durante el 2023 a partir de todos los cambios de look que realizó. La artista se posicionó como ícono en las redes sociales y los colores de pelo dieron mucho de qué hablar. Comenzó su año con un castaño claro, pasó por el negro y lo terminó con un rubio platinado.

Castaño claro, el color natural de Tini Stoessel

El 2023 fue un año de mucha vorágine para la cantante argentina que comenzó el año festejando el triunfo de Rodrigo De Paul en el Mundial Qatar 2022, protagonizó los mejores shows en Buenos Aires, enfrentó muchos conflictos, algunos casi legales, con Camila Homs y anunció su ruptura con el futbolista pasando mitad de año.

Muchos fanáticos señalan que esas son las razones principales por los rotundos cambios de look de Stoessel. El castaño claro es su color natural. En el video de Cupido, la canción que lanzó en enero, se la puede observar con un largo que le llega hasta su cintura y unos reflejos que le aporten luminosidad.

El look con el que Tini Stoessel comenzó el 2023

En aquel momento la artista fue furor por teñirse las cejas de color rosa para publicitar su canción, pero, sorpresivamente, no era un estilo que le quedaba la ya que combinaba con su cabellera. Fue en medio de los shows que dio en Chile donde Tini apostó por un flequillo recto, sin modificar su color de pelo, que duró poco tiempo.

Castaño oscuro, extensiones y trenzas

Finalizando la etapa del verano, la ex novia de Rodrigo decidió ir un paso más allá con su pelo y probar el castaño oscuro. El color generó más contraste con el tono de su piel y su mirada. Asimismo, la artista comenzó a lucirse con extensiones y trenzas para los distintos videoclips e, incluso, los shows.

El primer cambio de look de Tini Stoessel en 2023

En varias fotografías se la puede ver con un peinado en donde dejó su pelo suelto con pequeñas trenzas desparramadas en la cabellera. Estos estilos los lució durante su gira en España, donde los europeos comenzaban a presentar sus temperaturas más altas, por lo que el peinado se volvió una tendencia.

Las trenzas africanas y extensiones de Tini Stoessel

La moda de las trenzas

Tini se tiñó de negro y mechones rojos

Uno de los primeros cambios radicales de su look fue cuando dejó atrás el color castaño para apostar por el pelinegro. El color oscuro en su cabellera fue muy notorio, pero la misma artista sumó unos reflejos de color rojo fantasía. El estilo se hizo viral y llegó hasta Julieta Poggio, quien también lo lució en un video musical.

Pelinegra con mechones rojos

La tendencia del pelirrojo

Fue en julio de este año cuando la cantante sorprendió a todos con su look pelirrojo. El color fue una gran tendencia durante el 2023, ya que no fue la única artista que pasó por dicho tono. El cambio causó polémica en las redes sociales, ya que muchos fanáticos señalaron que no se la veía feliz en la fotografía.

La era pelirroja de Tini Stoessel

Sin embargo, y a pesar de que estaba muy conforme con su nuevo estilo, tuvo que volver a teñirlo por un contrato que firmó con una marca de productos para el pelo que no le permitía ser pelirroja. Fue en diálogo con una fan en el aeropuerto que Tini explicó que debió teñirse nuevamente de castaño.

El primer corte del año

Tras haber tenido que dejar atrás muy rápido su nuevo estilo, la artista decidió cortárselo. Ya que si no podía cambiarse el color, alguna forma encontraría de sentirse cómoda con un look nuevo. Fue a partir de un video en las redes sociales donde la ex novia de De Paul dejó a la vista su corte por encima de las hombros y pequeñas ondas.



Luego de tener el corte hasta la cintura, apostó por el corto

Dicho estilo recordó a muchas fanáticas su trabajo en Violetta, ya que durante la serie alternó su cabello entre un pelo completamente liso y leves rulos. Asimismo, Tini comenzó a utilizar con frecuencia accesorios para el pelo y había estrenado el corte con una vincha elástica negra.

El rubio platinado y corte carre que sorprendió a todos

Luego de un año lleno de cambios y distintos problemas que afrontar, la artista fue furor en las redes sociales al compartir una fotografía en primer plano de su nuevo estilo: rubio platinado, pelo lacio y corte carre. Si bien antes de el cambio radical el pelo lo tenía por encima de los hombros, este tipo de cortes definen mucho más los rasgos faciales.

El último cambio de look de Tini Stoessel del 2023

Tini Stoessel con el pelo platinado

En un principio y ya siendo rubia, Tini Stoessel solo se había teñido el pelo a rubio de la misma manera que lo hizo Rodrigo, lo que supuso indicios de reconciliación para los fans. Pero días más tardes de aquel cambio, mostró que también se animó al corte de pelo. La artista lo mantiene entre un rubio platinado y casi gris.