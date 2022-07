Rodrigo de Paul reaccionó con una frase esperanzadora y positiva, luego de que se conociera que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, pusiera en duda la posibilidad de que el centrocampista participe del Mundial Qatar 2022, debido a sus problemas legales derivados de la separación con Camila Homs, madre de sus dos hijos.

La relación que Rodrigo de Paul empezó con la cantante Tini Stoessel, le está pasando factura. A solo unos meses de ser llamado a la concentración de la Selección Argentina de Fútbol, para hacer parte del equipo titular de Qatar 2022, su sueño podría verse truncado.

Rodrigo de Paul se pronunció en medio de las fuertes declaraciones de Claudio Tapia.

Tras conocerse las fuertes declaraciones del presidente de la AFA, Claudio Tapia, sobre la posibilidad de dejar al centrocampista fuera del evento mundialista, De Paul subió una foto entrenando con su equipo, el Club Atlético de Madrid. Junto a la imagen, el argentino agregó: “¡Cumple sus sueños quien resiste!”.

El presidente de la AFA había dicho: “Para ir a Qatar, lo que no tenés que tener es una denuncia penal con condena pendiente sobre algún tipo de violencia género o similar”, replicó el diario Olé. De Paul y Camila cursan actualmente una demanda por separación, en la se busca llegar a un acuerdo de cuota alimentaria para Francesca y Bautista, los dos hijos que Camila y Rodrigo tienen juntos. Hasta el momento no hay una denuncia de violencia o incumplimiento de la cuota, en contra del jugador.

Antes de que esto ocurriera de manera abierta, se había conocido de que el propio Leo Messi, le habría pedido a Rodrigo de Paul, que tratara de llevar su separación con Camila Homs y su nueva relación con Tini Stoessel, lo más tranquilo posible, sin mucha exposición, para que esto no tocara su trabajo.

La voz de Camila Homs sobre Rodrigo de Paul en este momento

En una entrevista para Todo Noticias, Camila Homs aseguró que su idea es que el juicio llegue a feliz término cuanto antes, pues no es su deseo que a Rodrigo de Paul le vaya mala y menos, que no pueda cumplir su sueño de jugar en el Mundial de Qatar. "No es lo que quiero, nunca desearía ni hacerle daño ni dejaría algo de hacer, que sueña con eso. Ojalá se pueda arreglar antes".

Según la fuente, Camila Homs le estaría pidiendo 30 mil dólares mensuales a Rodrigo de Paul para sostener a sus dos hijos. "Yo sé lo que pido y lo que me pertenece. No estoy de acuerdo con que salga públicamente, jamás saldría algo de eso. Todo está en manos de la Justicia", y agregó, "Ojalá que se pueda llegar a un acuerdo cuanto antes, sé que es algo que él anhela un montón”.