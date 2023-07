Rodrigo de Paul y Tini Stoessel son una de las relaciones amorosas más polémicas en la actualidad. Desde un principio, ambos se mostraron muy enamorados y unidos para acompañarse a todos lados. Sin embargo, a partir de una poca interacción en redes sociales los fanáticos y algunas fuentes aseguran que la pareja decidió separarse, pero el futbolista salió a desmentirlo de una curiosa forma.

La curiosa forma en la que Rodrigo De Paul desmintió su separación de Tini Stoessel

El noviazgo del futbolista y la artista fue un tanto polémica en sus comienzos, ya que De Paul se estaba separando de Cami Homs. En medio de acusaciones de infidelidad, la pareja se mostró muy unida y se reaccionaban constantemente en las redes sociales para dejar en claro que nada iba a intervenir en su amor.

Sin embargo, esta semana comenzaron a circular los primeros rumores de una separación debido a la falta de actividad en las redes. Según investigaron sus fans, hace varias semanas que ninguno se comenta las fotos o, mínimamente, deja un like en el posteo del otro. Esto llamó mucho la atención, ya que Rodrigo es quien suele comentar las fotografías sin ningún tipo de reparo.

Lo que desató una serie de suposiciones fue la última publicación de Tini, en donde tuvo un radical cambio de look al pelirrojo y donde Rodrigo no dejó ni rastro de él. Pero pareciera que la pareja ya se enteró de todos los rumores, por los que el futbolista decidió callarlos colocando un like en la foto de Stoessel.

El like de Rodrigo de Paul a Tini Stoessel tras los rumores de separación

Sin embargo, Paula Varela aseguró en Twitter que el campeón del mundo y la cantante están realmente separados. "Último momento ¡Tini y De Paul separados", escribió en el primer mensaje seguido de "Y no es pavada de las redes!! Eso no es periodismo esto es información" .

Por su parte, Ángel de Brito también intentó recopilar información sobre el asunto y explicó en su programa que a él le habían dicho que, hasta hace unos días, todo estaba bien entre la pareja. "Le escribí a Rodrigo de Paul y Tini Stoessel pero no me respondieron. Puede ser por la diferencia horaria... "Paula Varela lo confirmó pero la gente cercana a ellos me dijeron que no, que hasta ayer estaba todo bien, tomando mates juntos. Pueden haberse separado hoy"

La declaración de Paula Varela

Por el momento, Rodrigo de Paul y Tini Stoessel no se pronunciaron en las redes sociales al respecto, pero sus complicadas agendas laborales serían las que marcan los problemas más grandes en el noviazgo, ya que la artista debe viajar constantemente entre España y Argentina para ver a su familia.