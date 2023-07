Romina Gaetani es muy querida en el medio y por sus seguidores, que en Instagram llegan a más de 800 mil. Allí, la actriz muestra parte de su día a día, y recientemente preocupó a sus seguidores cuando mostró un momento en el que la tuvieron que internar de urgencia. La internación se dio el pasado viernes 14 de julio en el Hospital Bazterrica y en el video que publicó en sus historias se la podía ver con sondas en su muñeca.

"Y finalmente, ha sucedido. ¿Verdad? Parece que mi nivel de saturación no es adecuado, así que parece que una estadía en el hospital no vendría mal. ¡Dios mío!", expresó con cierto sarcasmo Romina Gaetani, que hace poco se emocionó al hablar de su nuevo amor. Y es que parece que los problemas de salud ya la tienen cansada, ya que hace algún tiempo había desarrollado un cuadro de neumonía, aunque por suerte esta vez no fue así.

Romina Gaetani debió ser internada de urgencia

En medio de esta preocupante situación, Romina Gaetani se tomó un momento para agradecer a todos sus seguidores por el cariño y los mensajes de amor y ánimos que le envían. La actriz suma una enorme cantidad de seguidores en Instagram que están constantemente comentándole los posteos y mostrándole todo su apoyo en lo que hace. Esta no fue la excepción, pues le demostraron su preocupación ante la noticia que dio.

Debido a la preocupación de sus seguidores, Romina Gaetani, quien hace algunos meses tuvo una polémica con Facundo Arana, les dijo que se queden tranquilos porque está bien acompañada, con su familia que la cuida mucho, y con una gran atención de los médicos del Hospital Bazterrica, con quienes la actriz se siente muy segura y en buenas manos. Para demostrar que está bien, utilizó su humor para restarle importancia al tema. "Mi novio el camillero no apareció, pero bueno, quizá me saque a dar una vuelta en la silla de ruedas para algún otro estudio", dijo con gran sentido del humor.

También subió un video con su madre a las historias de Instagram. Se ve que la mamá de Romina Gaetani está muy pendiente de su salud y la cuida constantemente. "¿Vos decís, mami, que me voy a mejorar hoy?", preguntó la actriz a su mamá mientras estaba tejiendo. Con total positivismo y esperanza, su madre respondió sin ninguna duda: "Obviamente que sí, ¿vos tenés duda? Por supuesto que vas a mejorar".

De todas formas, parece que tantos días de internación la tienen medio bajoneada a Romina Gaetani y se mostró desesperanzada al hablar de cuándo le darían el alta. "Yo siento que estoy de mal en peor. Pero bueno, vamos a ver que dicen los neumonólogos hoy. Ingresé el viernes... sábado... domingo... pensé que iba a tener hoy el alta, pero no, acá estoy...", cerró con cierta tristeza la actriz.

