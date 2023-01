Facundo Arana apreció el disparo de María Susini a Romina Gaetani: “Fue un acto de amor y es maravilloso verlo”

El drama entre Facundo Arana y Romina Gaetani parece de nunca acabar. Luego de acusaciones de parte de la actriz de violencia verbal por parte de Facundo y abogados de por medio, la relación entre ambos es pésima y nada indica que vaya a mejorar.

Recientemente, Romina habló muy críticamente en televisión sobre Arana, y María Susini, la actual pareja del actor, saltó al cruce.

“Pregúntenle a Romina con quién estaba ella y a quién defendía ella cuando no tenía que defender. Estoy hablando de su expareja. Preguntale a Romina sobre la hija de su expareja y que hable de eso. En vez de hablar de alguien que tiene un corazón noble, que es alucinante y que ni merece esto. Facu es mucho más que todo esto y esto es una novela que se arma en base a lo que a alguien le conviene”, contraatacó Susini, haciendo referencia a las denuncias por abuso sexual que recibió su expareja Oscar Ghiri, por parte de su hija Lucila, dos años atrás.

María Susini y Facundo Arana.

Gaetani no se quedó callada y condenó a Susini por el tema que tocó. “Me parece violento que se haya metido con una niña que fue abusada. Quizás quiso tirarme una piedra a mí, pero me parece que hablar de una menos que fue abusada y que no tiene nada que ver conmigo en mi presente, me parece que es un tema muy delicado. A mí no me da vergüenza decir si estuve con un hombre que pudo haber sido chorro, asesino, violento, abusador. Yo me hago cargo porque se lo que es estar del otro lado y haber sufrido violencia”, respondió furiosa.

Ahora, Facundo Arana se metió en el fuerte cruce entre las dos y compartió su opinión al respecto. Durante una entrevista para Nosotros A La Mañana, el actor aprovechó para agradecer a María Susini por defenderlo.

“Mirá, hablar de María y tratar de ponerlo sólo en palabras es absolutamente imposible. Es mi compa, es mi ser preferido del universo”, comenzó diciendo Facundo.

Tras la declaración de amor de Arana, Cinthia Fernández le preguntó: “¿Vos la frenaste (cuando iba a hablar de Gaetani)? Porque conociéndote, vos la ibas a querer cuidar diciéndole: ‘Amor, ni te metas’ ¿O te gusta que te salga a defender?”

“Todo acto de amor es maravilloso y para mí es muy bonito verlo. Lo que pasa es que nosotros somos gente de paz y de mucha calma. Somos muy tranquis y tenemos una vida que ustedes ya conocen. No hay mucho más para hablar, no me alcanzan las palabras porque, diga lo que diga, siempre van a quedar chicas las palabras para definir lo que yo siento por María”, respondió el actor, dejando en evidencia el amor que siente por María y lo agradecido que se sintió cuando la modelo salió a apoyarlo públicamente.

“Son muchos años. Nos encontramos y tenemos un familión. Estamos todos sanos, todos juntos. No tengo mucho más para decir. Es maravillosa la vida cuando te encontraste y las cosas funcionan”, cerró Arana.

H.O