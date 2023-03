Romina Pereiro fue a la peluquería de su estilista, Yvana Cella, y desde allí les dedicó un mensaje a Claudia Villafañe y a Pía Shaw a modo de discusión en broma.

"Qué bien. La tengo a Yvana toda para mí. Qué lástima Claudia que no tenía turnos para vos. Pía para vos tampoco. Besis", escribió la nutricionista en una Historia de Instagram junto a la peinadora.

Por supuesto, la empresaria y la periodista no tardaron en responderle.

Romina Pereiro se enfrentó a Claudia Villafañe y Pía Shaw por su estilista.

"Sos peleadora", le escribió Claudia Villafañe a Romina Pereiro en otra Historia de Instagram. "¡Igual te quiero", agregó.

Por su parte, Pía Shaw primero le respondió con un emoji enojado y luego, desde la misma peluquería y con Yvana Cella haciéndole color le dedicó unas palabras a la nutricionista.

"Hola Romi, tu puesto quedó vacante. Acá estoy sabés. No me corras porque llegué a destino. Y me está atendiendo. Chau Romiii", dijo a cámara la periodista con sonrisa.

Por último, Romina Pereiro le respondió a la exangelita: "Jajajaja. Bueh, te dejé un huequito bebé", junto a un corazón. Además, la ex de Jorge Rial mostró su peinado y señaló: "Lacio".

Cuando Romina Pereiro fue rubia.

Cuando Romina Pereiro fue rubia

En mayo pasado, Romina Pereiro decidió hacerse un radical cambio de look y lo compartió con sus seguidores en las redes.

La nutricionista mostró en sus Historias de Instagram un video con el antes y el después de su paso por la peluquería. Allí puede verse que Romina Pereiro se realizó un corte de pelo rebajado que le dio volumen y remarcó su flequillo. Además, la ex de Jorge Rial se cambió el color: "Rubia", escribió junto a una foto con su renovado look.

Yvana Cella, su estilista, contó a Caras que Romina Pereiro siempre llevó su pelo natural y le costaba tomar la decisión de cambiar de color. "Como Romi quería un cambio, verse distinta, hicimos un balayage. Esta técnica da mucha luz y frescura al color sin alejarse tanto de lo natural", señaló la profesional.