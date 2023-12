Romina Uhrig aniquiló a Martín Salwe por decir que estuvo a los besos con Nacho Castañares: "Me dolió"

Romina Uhrig y Nacho Castañares protagonizaron fuertes rumores de romance y como era de esperarse estalló en redes sociales. Fue por parte de Martín Salwe que deslizó que ambos exparticipantes de Gran Hermano habían estado a los besos en un boliche.

‘’Supuestamente a los besos en un boliche de zona oeste de la provincia de Buenos Aires, Nacho y Romina, los ex ‘hermanitos’ “, contó el conductor en su programa de streaming Ruido de Mate, y luego continuó uno de los integrantes del panel: “Yo esa noche salí a un boliche del oeste. Yo los vi. No estaban dándose besos ni nada, pero estaban muy juntos”, reveló.

Luego de que la noticia trascendiera, llegó la noche del miércoles y en Bailando 2023 habría Gala de Eliminación y la exdiputada aprovechó para referirse a las especulaciones y mostrar cuan enojada estaba con Salwe, por lo que terminó nominándolo: “Habló de mí sin saber, sin preguntarme”, empezó diciendo.

Nacho Castañares, Romina Uhrig y Martín Salwe

“Yo voy a votar a una persona que me cae muy bien bien, pero ahora me tiene muy. enojada Después dijo que Coti habla lo que escucha en los pasillos y que eso estaba mal, pero él hizo exactamente lo mismo, y eso me dolió por lo que lo quiero”, expresó, visiblemente enojada y decepcionada por Martín.

Martín Salwe le pidió disculpas a Romina Uhrig

El novio de Nenu López, decidió defenderse y explicar cómo empezó las versiones de un affaire entre Nacho y Romina “Fue un mal entendido y le pedí disculpas porque no estuvo en lo que pasó”, comentó.

Finamente Martín Salwe aclaró que se trataba de un mensaje que le había llegado: “Fue un comentario que leí y en la edición quedó cortada la parte que leía el chat, quedó como que contaba yo la noticia”, sumó acerca del supuesto romance entre Romina Uhrig y Nacho Castañares que sorprendió a todos.

D.M