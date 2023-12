Romina Uhrig se encuentra participante en al pista del Bailando 2023. La exparticipante de Gran Hermano en la noche de sentencia aclaró cómo es su relación con L-Gante.

Los rumores de romance entre el cantante de cumbia 420 y la exdiputada de Moreno se instalaron luego de que ambos se mostraran juntos en un estudio de grabación y en distintas salidas. Al mismo tiempo, L-Gante la presumía a Romina Uhrig como "su chica".

Romina Uhrig rompió el silencio sobre su relación con L-Gante

Luego de dar su voto sentencia en la pista del Bailando 2023, la exparticipante de Gran Hermano Romina Uhrig rompió el silencio tras la pregunta de Ángel de Brito sobre su situación amorosa actual.

El jurado de la pista más famosa del país le preguntó si estaba seguía en pareja con Walter Festa y ella lo confirmó, pero también aclaró que ella no tuvo nada con Nacho Castañares, cómo se la había vinculado anteriormente y después habló de L-Gante. "No es tema mío ese. Me vinculan con un montón".

L-Gante

Acto seguido, Pepe Ochoa interrumpió y le preguntó por que L-Gante la presentaba como su chica después de filmar un video musical juntos. "Es en chiste, no soy su chica. Somos amigos", cerró Romina Uhrig quien luego recibió su puntaje y se retiró de a pista.

J.M